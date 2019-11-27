韓國-東盟“韓半島無核化合作”共同展望. November. 27, 2019 07:26. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 在釜山舉行的韓國-東盟特別首腦會議於26日閉幕。韓國和東盟十國首腦采納了包含“以人為本的共同體”“相生繁榮的革新共同體”“和平的東亞共同體”等3大藍圖的共同聯合聲明。各國首腦特別強調了自由貿易的必要性。 文在寅總統當天表示：“將以韓國-東盟自由貿易為基礎，走向相生繁榮的革新共同體。為使超過1100萬名的韓國-東盟人員交流更加自由，決定推進簽證制度簡化、航空自由化等各種制度的改善。” 當天通過的共同展望和共同聯合聲明中也包含了韓國-東盟經濟合作方案。韓國與東盟首腦就“激活區域內貿易和投資，反對一切形式的貿易保護主義”達成了共識。另外，各國首腦們表示：“韓國和東盟歡迎區域全面經濟夥伴關系協議(RCEP)的達成，決定以韓國-東盟自由貿易協定(FTA)為基礎守護自由貿易。” 對於包括韓半島在內的亞洲地區的和平構築，各國首腦也一致表示同意。文在寅總統在共同聯合聲明中說，“東盟決定利用東盟地區論壇(ARF)等由東盟主導的地區磋商機制，為朝鮮半島的和平穩定展開合作，以實現半島的完全無核化和持久和平。”當天，文在寅總統和各國首腦還舉行了以韓半島和平為主題的工作午餐會。 當天與緬甸、老撾首腦舉行會談的文在寅總統將於27日主持由湄公河流域國家緬甸、老撾、泰國、越南參加的“韓國-湄公河首腦會議”。

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