“請跟《冰雪奇緣》中的安娜公主一樣,在艱難的時刻也打起精神來”. November. 27, 2019 07:26. by 李?? baltika7@donga.com. 動畫片制作人(又稱動畫師)表示,完成作品後自己存在的理由消失的瞬間是最棒的。因為像家人一樣傾註愛意的角色,即使沒有動畫師的幫助,也能呼吸著活下去。 26日,迪士尼《冰雪奇緣2》的韓國人動畫師李賢敏(音,38歲)監管人在采訪過程中一直將她負責的角色“安娜”描述為家人的一部分。她總管了《冰雪奇緣2》的數十名動畫師,作為完成“安娜”角色的監管人參與其中。 “當角色本身具有生命力時,動畫師們才會有成功的感覺。看到很多人愛安娜和艾莎,心裏就會有種‘唉,以後要活得更好’的感覺。” 李賢敏畢業於美國加利福尼亞藝術學院(California Institute of the Arts),於2007年以實習身份進入迪士尼,連續12年以動畫師的身份活動。她參與了《拳頭王拉爾夫》、《冰雪奇緣1》、《瘋狂動物城》等多部作品。《冰雪奇緣1》制作時展開安娜角色的初期設計工作時結緣,在《冰雪奇緣2》中,她總管了動畫師設計的安娜形象,成為更具一貫性的監管人。 “安娜像第一部一樣,雖然依然精神飽滿、開朗,但另一方面,也讓我多了幾分擔心和責任感。為了從多方面表現出安娜這一角色思想的深入,在分量的色彩服裝、發型等上面下了很多功夫。” 如果說艾莎的超能力是制造冰雪,那麽安娜所擁有的能力是什麽呢?李某認為安娜擁有的“超能力”是擔心和包容他人的“包容力”。 “在第一部中,如果說安娜是一個不懂事的瘋丫頭角色,那麽這次則是一個擔心守護自己心愛的人而產生矛盾的角色,更加成熟了。安娜是一個從人們身上獲得力量的角色,我想告訴大家,當她一個人獨處的時候,她是如何將屬於自己的力量釋放出來的。” 安娜如果是真人的話,也許就是這個樣子吧,雖然李賢敏給人以活潑開朗的感覺,但在上大學那一年,她卻經歷了比任何人都支持自己走動畫師之路的母親突然因癌癥而失去的磨難。 “獨自一個人在陌生國度美國生活是很大的挑戰。還記得安娜演唱《The Next Right Thing》的場面吧?沒有一直陪伴在身邊的人,要獨自生活,要腳踏實地站起來,誰都有那樣的瞬間。希望觀眾看到安娜後能打起精神來。”

