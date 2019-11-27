特朗普政府更換對朝談判陣容，令人擔心美朝談判出現空轉. November. 27, 2019 07:26. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 雖然朝鮮無視美國的無核化談判要求，提高了對美、韓的威脅程度，但美國特朗普政府卻不斷更換對朝談判陣容。以對朝鮮問題的長期經驗為基礎、專註於此的國務院負責官員逐漸減少，因此有人擔心，在美朝談判方面會出現空轉現象。 據外交消息靈通人士25日（當地時間）透露，美國國務院對朝談判特使馬克·蘭伯特將於下個月更換部門，負責新的業務。蘭伯特2015年擔任國務院韓國科長後，作為負責朝鮮的助理國務卿幫辦代理，深度參與朝核談判，他如果退出該領域，將由另壹助理國務卿幫辦艾利克斯·翁主導基礎業務。30多歲的翁被歸為處理朝鮮問題經驗相對較短的年輕工作人員。 美國國務院對朝政策特別代表斯蒂芬·比根最近結束了任職副國務卿的人事聽證會，正在等待正式任命。他的工作範圍將擴大到整個國務院。如果國務卿邁克·蓬佩奧為了參加明年年初的參議員競選而辭職，那麽比根非常有可能代理國務卿壹職。 在白宮方面，也有人指出，壹直專註於韓半島問題的亞洲事務高級助理麥修·波丁澤升任國家安保副助理後，沒能維持對朝鮮談判的集中度。況且，白宮關註的重點是如何應對下個月眾議院對特朗普總統的彈劾表決。最近特朗普總統在競選遊說演說中或推特上很少提及朝鮮。 有分析說，美國對朝鮮公然違反南北軍事協議沒有做出明確反應，也反映了這種內部狀況。美國國防部當天沒有回答《東亞日報》記者的提問，國務院只是表示：“特朗普總統正在致力於（朝美）關系轉換、持久和平、完全無核化的新加坡協議的進展。”這只是在重復朝鮮每次發射導彈或對美國進行指責時美方的原則性立場。 韓半島專家們警告說，朝鮮有可能破壞更多的協議，並要求加強對朝施壓。前韓美聯合司令官文森特·布魯克斯在“美國之音”節目中表示：“海岸炮射擊訓練暗示，朝鮮今後可能會打破更多的協議”，“最近中斷的聯合軍演應該盡早重啟。”蘭德研究所研究員布魯斯·貝內特表示：“美國不能屈服於朝鮮的軍事威脅，要增加對朝遏制力。”

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