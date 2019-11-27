鄭義宣的現代汽車開始攻略日企掌握的東南亞市場. November. 27, 2019 07:26. by 金道炯 dodo@donga.com. 現代汽車將投資約1.8萬億韓元，在印度尼西亞建設年產量達25萬輛的整車工廠。在中國銷售持續低迷的情況下，現代汽車試圖將日本掌控的東南亞市場作為新一代戰略據點，尋找突破口。 也有評價稱，從去年9月開始總管集團經營的現代汽車集團首席副會長鄭義宣(音)完成了在現代汽車全球生產據點(基地)中空出的最後一塊拼圖。印尼工廠竣工後，現代汽車將和起亞汽車一起具備每年在全世界生產957萬輛汽車的能力。 現代汽車26日表示，在現代汽車蔚山工廠，印度尼西亞總統佐科-維多多(Joko Widodo)和鄭首席副會長等參加了當天的活動，並與印度尼西亞政府簽訂了建設當地工廠的投資協議。計劃到2030年投資約15.5億美元(約1.8萬億韓元)，在印度尼西亞首都雅加達以東約40公裏的勿加泗市德爾塔馬斯工業園區建立整車工廠。工廠將於下月動工，到2021年底將年產15萬輛汽車，並計劃今後擴大至年產25萬輛的規模。 在擁有2.7億人口的印度尼西亞，去年共售出了約115萬輛汽車。經濟也在5%的年增長率中穩步增長。包括印度尼西亞在內，位於越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等東南亞的東盟10個國家的汽車市場從2017年的約316萬輛到2026年將增長至約450萬輛。 東盟地區因各國高達5~80%的整車關稅壁壘和各種非關稅壁壘，一直被分類為沒有當地生產基地就很難攻占的市場。現代汽車在2017年新設了攻占東盟市場的專門組織，經過3年的市場調查後決定進行此次投資。其判斷認為，在全球汽車銷售進入低增長態勢的情況下，如果不開拓東盟新市場，將很難確保未來的持續增長動力。 現代汽車如果利用印尼工廠，也可以進軍東盟市場。因為根據東盟自由貿易協議(AFTA)，零件當地化比重達到40%以上時，在東盟地區內出口整車時可以享受零關稅優惠。現代汽車正在討論將印度尼西亞工廠生產的整車出口到東盟地區、澳大利亞和中東的方案。 不過，日系汽車品牌占有印尼市場98%的份額，這給現代汽車帶來了壓力。現代汽車相關人士表示：“日本壁壘高，牽制多，現代汽車計劃發揮自身價格和品質等優勢，攻占市場。”現代汽車計劃將小型運動型多功能車(SUV)和小型多功能車(MPV)作為東盟戰略車型。 汽車業界正在關註此次決定是試圖突破中國市場低迷局面的鄭首席副會長的殺手鐧這一面。現代•起亞汽車2016年在中國的銷量超過了179萬輛，但以發生薩德事態的2017年為起點，銷量劇減，今年可能只有100萬輛左右。汽車業界相關人士表示：“內需經濟整體低迷的中國市場很難在短期內出現大的反彈，因此現代汽車不得不進軍東盟市場。” 專家們認為，成功在全球建立生產基地的現代•起亞汽車填補了全球主要市場剩余的“空白”。韓國汽車產業協會理事金俊圭(音)分析稱，“預計正在茁壯成長的東盟地區今後在全球汽車市場上將占據20%左右的份額。這是在唯一沒有生產基地的東南亞地區與日本品牌不避交鋒，展開對決的戰略決定。”

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