日本也應該表現出放寬出口限制的誠意. November. 26, 2019 07:47. . 在韓國政府22日決定暫緩使用終止《韓日軍事情報保護協定》的籌碼後，韓日兩國之間圍繞磋商內容展開了真相攻防戰。也許是因為軍情協定的爭論已經過了壹大關，兩國政府可以各自考慮到本國輿論，提出有利的主張。但哪怕是考慮到後續的磋商，也應該調整其內容和力度。 如果兩國不想再次使情況惡化，就應放棄抓住話柄式的攻防戰，守護好好不容易得來的對話火種。韓日矛盾從去年10月大法院做出的強征判決開始，到7月日本的突然出口限制和“白色清單”除名措施，再到8月韓國政府通報終止軍情協定，壹直像線團壹樣糾纏不清。如果想解決問題，應該反次序解決問題。 韓國政府使用終結軍情協定的籌碼，雖然具有強烈的對抗日本出口限制措施的性質，但此次不僅叫停了終止軍情協定的措施，還停止了向世界貿易組織的起訴，為日本打開了撤回出口管制的機會。現在輪到日本政府表現出誠心和誠意了。只有這個問題走上解決的軌道，才能找到有關韓國大法院強制動員賠償判決的政治解決方案。 關於兩國之間最大的障礙——征用賠償問題，韓國國會議長文喜相提出的“1+1+α”方案，即由韓國和日本企業、兩國國民自發捐款設立基金的方案，在日本也倍受關註。日本的道歉和受害者的同意等需要克服的難關很多，但韓日兩國政府、政界、企業和受害者等所有國民的共識是必須解決的課題。 兩國此次經歷的歷史矛盾演變成經濟矛盾，再次升級為安保矛盾，陷入惡性循環。即使是為了不重蹈覆轍，也要培養兩國政府間的危機管理能力。為此，無論是韓國還是日本，執政者比起眼前的人氣，更應該追求關註國家未來的外交，也需要輿論和國民對這種姿態給予掌聲。自不待言，在壹般性的信息韓日完全實時共享的現實中，當局者們的每壹句發言都要慎之又慎。

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