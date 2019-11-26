光海君的感嘆. November. 26, 2019 07:47. by 金成景記者 tjdrud0306@donga.com. 光海君在歷史上是評價波瀾起伏的國王。過去，他被認為是殺害兄弟、趕走母親（仁穆大妃）的悖倫兒和低能兒。後來，又有人評價說，即使他不懂內政，也應該承認他在外交上的貢獻。也就是說，在明清交替時期，他準確把握國際形勢，在明與後金之間實行“兩條腿外交”，實行極端的拜金政策，避免了造成仁祖時期丁卯、丙子胡亂的悲劇。 這壹中立外交的代表性事件就是“薩爾滸戰役”中朝鮮軍的雙重行動。後金攻明朝，明準備大舉討伐。當時，明朝以壬辰倭亂時曾出兵幫助的名分要求朝鮮派兵。朝鮮無法拒絕明朝的要求，派出了超過萬人的軍隊，但是光海君給姜弘立發去密旨，與後金內通，告知了朝明聯軍的前進方向，並在戰鬥發生之後不戰而降。雖然實錄中也有證明這壹事實的記錄，但密旨降伏之說原本不是為了贊揚光海君的中立外交，而是為了驅逐光海君的名分而散布。也就是說，對仁穆大妃的廢位和對明朝的背叛都是違反三綱五倫的悖倫行為。壹名史官寫道：如此行事，國家沒有滅亡，真乃奇跡。 還不僅僅如此，實錄中也詳細記錄了光海軍擔心派兵的內容和擔心明朝軍隊肯定會失敗的發言。得益於此，後世學者們才得以正確了解光海君的外交政策。但學界普遍認為，密旨降伏之說並非事實。所謂的中立外交也不恰當。當兩個大國提出相反的要求時，中立外交是否可能？如聽從壹方之言，會受到另壹方記恨，如拒絕兩方，會受到兩方相逼。如作出既能堅持正義、又對我們有利的選擇，就再好不過了。但問題是，對弱小國家來說，其選擇受到限制。薩爾滸的噩耗傳來後，光海君如此感嘆。“高尚的話對經營國家有什麽幫助？”

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