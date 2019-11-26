LPGA巡回賽收官，高真榮達成獎金王、最低平均桿數、年終第一的全冠王. November. 26, 2019 07:47. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. 高真榮(24歲)平定了世界女子高爾夫球壇。 25日，美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽最後一輪CME集團巡回錦標賽最後一輪比賽—第4輪比賽在美國佛羅裏達州那不勒斯的迪伯倫GC(72桿)舉行。 以並列第11位(低於標準桿11桿共277桿)的成績結束本次比賽的世界排名第1位的高真榮，已確定奪取獎金王(277.3894萬美元•約32.6億韓元)，並占據賽季最低平均桿數第1位(69.06桿)。至此，包括年度最佳球員、安妮卡大滿貫獎在內，她在本賽季的主要個人冠軍頭銜中都奪得了冠軍，實現全冠王。 韓國選手奪得獎金王是繼2009年的申智愛、2010年的崔羅蓮、2012年和2013年的朴仁妃、2017年的朴城炫之後的第6次。最低平均桿數第一位則是繼2003年的朴世莉、2004年的朴祉垠、2010年的崔羅蓮、2012年和2015年的朴仁妃、2016年的田仁智之後的第7次。 高真榮是第一個包攬獎金王、年度最佳球員、最低平均桿數第一名的韓國球員。她也成為繼2007年和2008年的奧查婭(墨西哥)、2011年的曾雅妮(臺灣)、2018年的阿瑞雅•珠塔努甘(泰國)之後，歷史上第四名實現該成就的球員。 高真榮在此次大賽上因腳腕疼痛而未能達到正常狀態，但沒有被獎金排名第二位的金世煐(275.3099萬美元)和最低平均桿數排名第二位的金孝周(69.40桿)逆轉。韓國選手贏得獎金王是繼2017年的朴城炫(26歲)之後時隔2年，薇爾獎(最低平均桿數獎)則是繼2016年的田仁智(25歲)之後時隔3年。 高真榮發表感言稱，“推桿發揮不佳的今天最後一輪比賽雖然有些遺憾，但賽季結束了，所以心情比較輕松。度過了職業生涯最棒的賽季，但是從現在開始，將以重新出發的姿態在明年展現更好的面貌。” 去年新人王高真榮將“黃金豬年”的2019年變成了自己的一年。在今年取得的4勝中，有2勝是大滿貫賽事冠軍(ANA全日空錦標賽、依雲錦標賽)。今年8月，她連續114個洞沒有吞下柏忌，打破了“高爾夫皇帝”泰格•伍茲(美國)連續110個洞的無柏忌紀錄。 高真榮計劃，從29日開始參加在慶北慶州舉行的朴仁妃邀請賽後，休息一個月左右，然後投入到備戰2020賽季的冬季訓練中。 另外，隨著金世煐在本次大賽中奪冠，韓國女子軍團也獲得了追平了歷代最多冠軍，15勝(2015年和2017年)。這相當於今年LPGA巡回賽32場比賽的一半。美國隊以6勝排名第二，澳大利亞隊和日本隊各以3勝緊隨其後。 LPGA巡回賽新賽季將於2020年1月16日在美國佛羅裏達州布埃納維斯塔湖四季高爾夫運動俱樂部拉開帷幕，屆時將以鉆石度假村冠軍杯的淘汰賽開始2020賽季。

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