SKT社長朴正浩：“整個亞洲應該成為制作全球內容資源的‘一個團隊’”. November. 26, 2019 07:47. by 黃泰浩記者•林熙允記者 taeho@donga.com,imi@donga.com. “整個亞洲應該成為制作全球內容資源的一個團隊。” SK電訊公司社長朴正浩25日在釜山海雲臺區BEXCO(釜山會展中心)舉行的“韓國-東盟特別峰會 文化革新論壇”上作為發表者表示：“韓流以亞洲的文化力量為基礎。如果全亞洲齊心協力，就可以實現超越地域局限的‘亞洲機芯’”，並說了上述這番話。 作為韓國-東盟特別峰會附加活動的文化革新論壇，朴社長和Netflix首席執行官(CEO)裏德•海斯廷斯、Bighit娛樂公司CEO房時爀、總部位於臺灣的全球娛樂公司AIMI的CEO布萊恩•查等作為演講者進行了發言。包括文在寅總統在內的各國首腦也參加了論壇。 特別是SKT在韓國市場推出在線視頻服務(OTT)“Wavve”，發該市場全球最強者Netflix發出了挑戰書，站在同一舞臺上的兩位CEO的發言受到了很大關註。 朴社長在會上提出了“TEAM(Tech-driven Entertainment for Asian Movement)”項目。意思是以技術創新力量為基礎，共同打造全亞洲同步的資訊聯合團隊。他建議，為了實現TEAM項目，應設立“亞洲資訊工作室”，支持資本投資和技術合作，制作力量的交流和培養等。 朴社長還提出了將“Wavve”打造成全亞洲合作的媒體平臺的構想。“整個亞洲有250多個OTT，如果各自分開，就很難制作出包含亞洲價值的全球大制作內容。讓我們以Wavve為中心，齊心協力。” 在朴社長之前負責發表的海斯廷斯CEO表示：“Netflix原創系列《Kingdom》不僅在亞洲，在歐洲、北美、南美等地區也大受歡迎。將與包括韓國在內的亞洲內容資源制作者擴大合作。” 他說：“Netflix在以韓國為首的亞洲地區開始提供服務3年後，僅在亞洲地區就投資了超過180個原創內容。在韓國、印度、越南、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、泰國等地舉辦了共享與特殊效果和拍攝、劇本執筆及作品流通等相關經驗技術的研討會。”據海斯廷斯CEO透露，Netflix與超過8000名的當地演員、制作團隊一起，在韓國19個城市和曼谷、清邁等東南亞12個城市進行了原創內容拍攝。 創造“防彈少年團”神話的房時爀代表以通過電影《波西米亞狂想曲》成為話題的1985年全球慈善演唱會《Live Aid》的故事打開了話匣子。“如果說Live Aid證明了人造衛星直播技術的存在價值，那麽防彈少年團則證明了YouTube技術的存在價值和影響力”。他強調說，“雖然說是第四次產業革命時代，但我們所享有的並不是技術本身，而是利用技術制作出來的優秀文化產品。向能夠證明新技術存在價值的優秀文化產品制造者進行投資才是東盟發展的動力。”

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