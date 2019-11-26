金正恩碾碎9·19協議，下令在西部海域邊境地區“開炮”. November. 26, 2019 07:48. by 黃仁贊 hic@donga.com. 在韓國-東盟特別首腦會議開幕的25日，朝鮮公布消息稱，根據國務委員會委員長金正恩的指示，在西部海域邊境地區島嶼進行了海岸炮射擊。韓國國防部表示：“對西部海域緩沖區壹帶的海岸炮射擊訓練相關事項感到遺憾”，“（此次射擊違反了去年韓朝簽署的）9·19軍事協議。”這是去年平壤韓朝首腦會談上簽署相關協議後，韓國政府首次批評朝鮮的挑釁行為違反了9·19軍事協議。 朝鮮中央通訊社25日上午6時17分報道了金正恩視察黃海道南端昌麟島部隊的消息。報道稱：“（金正恩）為正在執行戰鬥值班任務的海岸炮中隊2炮設定了目標，並指示進行壹次射擊。”報道還說：“軍人們毫無保留地展示了平時訓練和錘練就的炮擊技術，獻上了巨大的喜悅。”韓國軍方認為，朝鮮發射了76毫米或122毫米的海岸炮。金正恩表示，“戰鬥準備就是愛國”，“要在任意時刻做好戰鬥任務準備”等，強調了實戰態勢。 朝鮮進行射擊的昌麟島位於黃海道南端、白翎島的東南方向，距離西部海域“北方限制線”不過10多公裏，屬於被設為9·19軍事協議的“海上緩沖區”（禁止敵對行為區域）。去年9月在平壤舉行的韓朝首腦會談上達成協議的《9·19南北軍事協議》第壹條第二項規定，在南北邊境地區“停止炮擊和海上機動訓練，采取給海岸炮和艦炮炮口加蓋並關閉炮口的措施”。韓國軍方當局認為，雖然朝鮮沒有公布金正日的具體視察日期，但延坪島炮擊挑釁9周年（11月23日）兩天後就有報道，所以應該是23日前後。 朝鮮在文在寅總統就任後在韓國舉行的最大型國際活動——韓國-東盟特別首腦會議開幕當天公布這次挑釁，可能是想在朝美無核化拉鋸戰之前再次引起國際社會的關註，進壹步對韓國施加壓力。有分析認為，不能排除朝鮮在邊境地區再次進行挑釁的可能性。峨山政策研究院安保統壹中心負責人申範哲（音譯）表示：“朝鮮的如意算盤是在今年內在無核化問題上得到美國的讓步，因此有可能進壹步向韓國施壓。”

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