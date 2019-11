BTS勇奪全美音樂大獎三冠王. November. 26, 2019 07:48. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 來自韓國的世界級偶像男團防彈少年團(BTS•照片)在美國“全美音樂大獎(AMA)”上獲得了3冠王。 BTS於24日(當地時間)在美國加利福尼亞洛杉磯微軟劇院舉行的“2019全美音樂大獎”上獲得了“最受歡迎流行/搖滾團體(Favorite Pop/Rock Band/Duo/Group)”和“最佳巡演獎(Tour of the Year)”、“最受歡迎社群藝人(Favorite Social Artist)”等3個部門的大獎。 BTS在去年同一頒獎典禮上也獲得了給在社交網絡服務(SNS)上具有很大影響力的音樂人頒發的“最受歡迎社群藝人”獎。與去年新設的該獎項不同,今年在AMA的主要部門獲獎意義顯得更為重大。特別是“最受歡迎流行/搖滾團體”部門自1974年開始頒獎以來,這是非英語圈藝人首次獲獎。全美音樂大獎與Billboard音樂大獎、格萊美音樂獎一起被選為美國三大音樂頒獎典禮。 當天因日程問題沒有出席頒獎典禮的BTS通過視頻代替了獲獎感言。隊長RM說:“BTS組合活動了6年半,很多夢想都變成了現實。讓這一切成為可能的是Army(BTS粉絲俱樂部)的各位。” 之前BTS在5月的Billboard音樂大獎上也獲得了“最受歡迎流行/搖滾團體”和“最受歡迎社群藝人”兩個獎項。

