穆裏尼奧熱刺時代“特殊的一個”是孫興慜. November. 25, 2019 08:13. by 李元洪 bluesky@donga.com. 何塞•穆裏尼奧(56歲•照片)的“特殊的一個”是孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)。 23日，孫興慜在英國倫敦舉行的英超聯賽(EPL)與西漢姆聯隊的客場比賽中，以1粒進球和1次助攻幫助球隊以3比2獲勝。 被稱為“特殊的一個”(特別的存在)的名帥穆裏尼奧執掌熱刺隊的教鞭，在首次率隊出征的當天比賽中，孫興慜的表現尤為突出。穆裏尼奧本場比賽排出了4-2-3-1陣型，在突前前鋒位置上上安排了哈裏•凱恩(26歲)，其身後是孫興慜和德利•阿裏(23歲)、盧卡斯•莫拉(27歲)的三叉戟。 上半場第36分鐘，孫興慜接到阿裏的滲透傳球，從左路突破後一記大力左腳勁射，皮球竄入對方球隊左下角。這是他本賽季聯賽的第4粒入球，也是各項賽事攻入的第9粒入球。包括歐足聯冠軍聯賽(UCL)比賽在內，這是他連續3場比賽斬獲進球。上半場第43分鐘，孫興慜在左路長途奔襲40米左右，隨後在禁區前一腳傳球找到了迅速插入對方禁區的莫拉，後者為球隊攻入第二球。 穆裏尼奧代替了5年來帶領熱刺隊的毛裏西奧•波切蒂諾教練，在孫興慜攻入第一球後，連續揮拳慶祝。穆裏尼奧賽後說：“我試圖讓球員感到舒服。 我想讓凱恩、阿裏、孫興慜等人起到最符合他們能力的作用。”當天穆裏尼奧評價說，球員們沒有拘泥於build-up(從後場組織層層推進)過程，而是大膽地利用了長距離滲透傳球，因此整場比賽看起裏十分簡潔流暢。 結束穆裏尼奧執教的首場比賽的孫興慜表示，“在全新的環境下，球員們憑借著出色的競技狀態贏下客場勝利，心情因此變得輕松不少，自信心也得到了提升。穆裏尼奧上任後沒有什麽太大的變化。共事的五年半時間裏，我在波切蒂諾的指導下學到了很多東西，沒能夠當面向他表達感謝，我感到有些抱歉。”另外，孫興慜還補充說：“在波切蒂諾教練手下，我曾努力進行後方build-up踢法，但現在我必須適應新的體系。”對於穆裏尼奧對自己的表揚，他表示：“我認為這些東西並不太重要。重要的是我怎麽做。主教練從他執教的第一場比賽信任我，所以讓我上場。我在場上的時候，總想盡力做到最好幫助隊友，也正因為如此，才能幫助球隊贏得勝利。” 托特納姆熱刺隊憑借當天的勝利結束了英超客場12場比賽無勝績的尷尬記錄。托特納姆熱刺隊上一次在客場獲勝還要追溯至上賽季1月與富勒姆隊的比賽，時隔10個月之久。本場過後熱刺隊以4勝5平4負(積17分)的成績攀升至積分榜第9名。賽後whoscored網站給孫興慜打出了兩隊所有上場球員的最高分8.5分。英國廣播公司(BBC)將孫興慜選為本場比賽最佳球員(MOM)。 9、10月份連續獲得“熱刺隊本月最佳球員獎”的孫興慜表達了對球迷的感謝之情，“托球迷的福，我才能站在這裏。對我來說，他們幾乎是全部。”

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