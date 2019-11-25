阿米蒂奇和維克多·車：“韓美信任已經受損”. November. 25, 2019 08:13. by 常駐華盛頓記者 李貞恩 lightee@donga.com. 有人擔心，盡管韓國做出了有條件延長《韓日軍事情報保護協定》的決定，但韓美之間的信賴已經受損，韓美同盟也受到了嚴重的傷害。 美國前副國務卿理查德·阿米蒂奇和戰略國際問題研究所韓國問題首席研究員維克多·車23日（當地時間）在《華盛頓郵報》上投稿發表題為《持續66年的韓美同盟陷入了深深的困境》的文章批評稱，“韓國把寶貴的協定當作杠桿，強迫美國介入韓國與日本之間經濟、歷史問題上的爭端”，“這是濫用同盟的行為。” 文章還指出：“韓國要中斷情報合作的威脅不僅降低了韓美日應對朝鮮核和導彈試射的能力，還表明韓國的安全利益與美日的安全利益可以出現潛在的分離。”兩人在喬治·W·布什政府時期分別擔任過副國務卿和白宮國家安全委員會亞洲事務助理。 兩人對韓國似乎偏向中國的舉動表現出了強烈的警戒心，指出中國正在成為惡化的韓美關系的重要變數。文章指出，盡管中國對薩德進行了報復，但韓國仍然想參與中國主導的多邊貿易協定——區域全面經濟夥伴協定（RCEP），在美中貿易戰中也表現出似乎傾向於中國的態度。他們指出：“韓國不會支持美國旨在牽制中國的印度太平洋戰略”，“韓國手機運營商對美國要求停止使用中國最大通信設備企業華為手機的要求感到厭煩。” 文章指出，美國總統特朗普要求韓國大幅增加防衛費分攤額是導致韓美關系摩擦加劇的另壹個因素。文章分析稱，在防衛費分攤磋商中，美國磋商團隊離開磋商場，這是公開承認同盟裂痕的罕見事例，而且韓國大學生在美國大使官邸翻墻事件也是韓國人流露憤怒的結果。

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