GSOMIA決定日，美國出動B-52轟炸機巡視東海. November. 25, 2019 08:13. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 22日，因韓日間最後戲劇性地達成協議，決定有條件地延長《韓日軍事情報保護協定》(GSOMIA)，美國空軍的B-52戰略轟炸機在韓半島和日本附近飛行。B-52轟炸機在韓半島附近巡視是自上月25日以來的第一次。 24日，據軍用飛機追蹤網站《Aircraft Spots》顯示，22日晚美軍1架B-52轟炸機從關島安德森基地起飛，經由大韓海峽進入東海上空。之後，沿著韓日兩國防空識別區(ADIZ)的分界線和日本列島北上到津輕海峽後，去往太平洋，回到了關島基地。日本航空自衛隊的F-15戰鬥機編隊和駐日美國空軍的一架KC-135空中加油機也一同飛行。軍隊內外分析認為，這是針對最近提出“年末時限”，拒絕朝美無核化協商，提高對美施壓力度的朝鮮發出的警告。軍方消息人士表示：“美國認為朝鮮最近的恐嚇是為了在年末果斷進行‘大型挑釁’而積累借口。此次出動架B-52轟炸機是向朝鮮發出不要輕易向韓半島附近發射最讓人害怕的戰略武器的信息。”同時，為了掌握元山和新浦一帶的潛射彈道導彈(SLBM)的發射征兆和新型潛艇建造動向，此舉可能也隱含偵察的目的。 也有人認為，這是對中國和俄羅斯的武力示威。這表明，盡管面臨《韓日軍事情報保護協定》危機，但韓日、美日、韓美日三國安保合作依然牢固，不會坐視中俄軍用飛機擅自進入韓日防空識別區等可能會讓地區緊張局勢升級的行為不管。

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