韓國將向東盟輸出“智慧城市”相關經驗技術. November. 25, 2019 08:13. by 釜山=韓尚俊記者，李賽森記者 alwaysj@donga.comiamsam@donga.com. 24日，文在寅總統和泰國總理巴育、越南總理阮春福等出席了在釜山江西區舉行的“釜山Eco-Delta智能城市國家示範城市”開工儀式。參加25日開始的韓國-東盟首腦會議的首腦們之所以參加智慧城市開工儀式，是因為東盟各國對城市基礎設施建設非常關註。文在寅也表示，希望釜山Eco-Delta智能城市能夠成為以城市為基礎，與東盟進行多種合作的新平臺。 國土交通部和韓國水資源公社當天舉行開工儀式的釜山Eco-Delta智能城市是進入釜山江西區洛東江河口三角洲(三水裏地區)的水邊城市。該建築規模約2.8平方公裏(居住8500人)，相當於汝矣島的面積。“智慧城市國家示範城市”是指，從企劃階段開始就在新建的新城市引入網絡、物聯網(IoT)傳感器等智能基礎設施和革新技術，去年1月釜山和世宗曾被指定為示範城市。 特別是，釜山智能城市把重點放在了水管理和利用機器人的服務上。機器人將投入到設施檢查、停車管制、街頭巡邏等公共服務中。另外，在水資源管理方面，將引進新一代分散型供水技術，即在市中心的大廈型凈水廠處理區域內處理雨水等後直接供應給市民。 韓國政府計劃以此次開工儀式為契機，向東盟國家出口韓國的智能城市相關技術和營造經驗。2017年，東盟地區的城市化率從20世紀60年代的18%提高到48%，隨著城市化的急速發展，東盟對智慧城市表現出極大的興趣。 據此，青瓦臺正在韓國-東盟特別首腦會議期間接連準備韓國-東盟智能城市相關部長會議、智能城市博覽會、智能城市國際會議等。另外，25日韓國住宅土地公社(LH)將與馬來西亞沙巴州政府簽署旨在建立哥打基納巴盧智慧城市項目基本構想的諒解備忘錄(MOU)。文在寅總統當天也親自帶領泰國總理巴育、越南總理阮春福、老撾總理通倫等人，開始宣傳韓國智慧城市技術。 國土部表示，“預計與智能城市相關的市場到2023年將增長到6172億美元(約692萬億韓元)的規模，亞洲•太平洋地區將成為中心。在特別峰會期間，將通過多樣的智能城市相關活動為進軍東盟奠定基礎。”

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