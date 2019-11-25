金煥基作品《宇宙》以132億韓元成交，創韓國美術品拍賣價最高紀錄. November. 25, 2019 08:13. by 金民 kimmin@donga.com. 韓國抽象美術作家金煥基(1913~1974年)的作品《宇宙(Universe 5-IV-71 #200)》(照片)創下了韓國美術品(藝術品)拍賣價的最高紀錄。在香港會展中心(HKCEC)23日舉行的佳士得香港拍賣會上，《宇宙》以約131.8750億韓元(8800萬港元)成交。包括購買手續費在內的價格約為153.4930億韓元，以成交價為準，韓國美術品在拍賣會上超過100億韓元尚屬首次。 當日，作為“20世紀&當代美術”晚會拍賣亮點作品之一，參展的《宇宙》以約60億韓元(4000萬港元)起拍。據佳士得韓國方面透露，在10多分鐘的時間裏，通過現場投標和電話投標，共進行了33次激烈的競爭。最終中標者是未透露身份的電話投標人。 《宇宙》由藍色帆布整版點畫構成，創作於1971年，由兩幅長寬尺寸為127×254厘米的畫作組成。金煥基晚年完成的該作品被評價為是想要表現自然本質的他的藝術思想和美學的集成體。作家的支持者，也是他的主治醫生的醫學博士金馬泰(91歲)夫婦於1971年購買並收藏了近50年。這是該作品首次參與競拍。 之前的最高價是金煥基1972年畫的紅色整版點畫《3-II-72 #220》去年5月在首爾拍賣行香港拍賣會上拍出的約85.3億韓元(6200萬港元)。韓國美術品拍賣最高價前10位中，除了李仲燮的《牛》(第9位)之外，其余都是金煥基的作品。

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