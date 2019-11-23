“90年出生的同齡人FA”安致弘和吳智煥的去留 . November. 23, 2019 07:32. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 曾是“高中棒球黃金一代”核心的1990年出生的同齡人安致弘(KIA)和吳智煥(LG)明年會穿什麽樣的隊服呢？ 最近雙雙獲得自由簽約選手(FA)資格的兩人在高中時期與李學周、金相洙(以上三星)、許京民(鬥山)一起被稱為“90年出生的5大內野手”。除了挑戰美國職業棒球大聯盟的李學周之外，其他4名選手在2008年加拿大埃德蒙頓舉行的世界青少年棒球錦標賽上帶領韓國隊第五次奪冠。 11年後的今天，安致弘和吳智煥已經成為代表KBO聯賽的“中心線內野手”(2壘手，遊擊手)。他倆才29歲，很年輕，而且兩人都沒有大的傷病史。未來一段時間預計他們依然可以保持目前的技戰術水平，這引起了各俱樂部的很大關註。 KIA隊的主力二壘手安致弘的總擊球率在歷屆二壘手中排名第4(0.300)，長打力排名第3(0.441)，擊球能力非常突出。今年也保持了三成的擊球率(0.315)，證明了他作為“攻擊型二壘手”的能力。 LG隊的主力遊擊手吳智煥今年的擊球率為0.252，雖然與去年(0.278)相比有所放緩，但其防守能力依然被評為聯盟最高水平。今年吳智煥消化了遊擊手中第二多的局數(1101局)，並實現了遊擊手中第三高的防守率(0.981)。雖然今年他只取得9個本壘打的成績，但是可以期待兩位數本壘打的長打力也是優點。2016年，在以規模較大的蠶室球場為主場的遊擊手中，他首次擊出了20個本壘打。吳智煥的總替補選手勝利貢獻度(WAR)為34.47，在歷屆遊擊手中排名第5。這意味著，與替補球員相比，他多拿了34場勝利。 兩位選手都具有作為特許經銷權明星的象征意義，因此所屬球隊KIA和LG隊必將牢牢抓住他們。不過，對於內野實力較弱的球隊來說，這兩位選手無疑是一筆不可錯過的珍稀資源，因此他們完全有可能轉會到其他球隊。 據悉，雖然安致弘與KIA進行了數次談判，但雙方分歧頗大。如果是1年前，肯定會出現100億韓元以上的大型簽約合同，但是受更換的官方用球的影響，2017年21個、2018年達到23個的本壘打數，今年只有5個，長打力和得點圈擊球率較低，這似乎絆住了他的腳步。 吳智煥也與LG隊見過3次面，但還沒有達成協議。雖然球隊提出了4年合同，但是吳智煥方面希望簽訂6年長期合同。

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