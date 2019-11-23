檢察機關特別調查團就“世越”號事件對海警十多處進行搜查. November. 23, 2019 07:32. by 金正勛記者 hun@donga.com. 大檢察廳下屬的“‘世越’號慘案特別調查團”22日對海洋警察廳和西海地方海洋警察廳等10多處同時進行了扣押搜查。這是特調團正式成立11天後，為重新調查“世越”號事故相關的各種疑惑而進行的首次強制調查。 特調團（團長：安山檢察支廳長任寬赫）從當天上午10點起，向仁川海洋警察廳和全南木浦的西海地方海洋警察廳以及木浦、莞島、麗水警察署派遣了檢察官和搜查官，展開了扣押搜查。據悉，特調團在海洋警察廳的搜索救助科和特殊記錄館、西海地方廳的情況室等處確保了包括“世越”號事故當時情況的文件和艦艇工作人員名單等。 特調團此次扣押搜查是為了首先查明4·16“世越”號慘案特別調查委員會提出的疑惑。上個月31日，特調委發表說：“‘世越’號慘案的當天，即2014年4月16日，A某被海警船舶救起，但被投入到現場的直升機由海洋警察廳長等人乘坐後離開，因此導致A某送醫延遲而喪生。”22日，A某在海上獲救後被轉移的3009號搜救現場指揮船也被納入特調團的扣押搜查對象。特調委還提出了“世越”號慘案當時船內情況的閉路電視影像被動了手腳的可能性。

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