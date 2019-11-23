文在寅訪問日本零部件替代企業，“任何人都不能動搖大韓民國”. November. 23, 2019 07:32. by 文炳基記者 weappon@donga.com. 文在寅總統22日表示：“如果原材料、零部件、設備供應得到穩定的支持，誰也無法撼動半導體制造強國韓國。”在決定終止《韓日軍事情報保護協定》的“最後壹天”，文在寅前往代替日本原材料的半導體零部件企業，再次強調了“經濟克日”意誌。 文在寅當天上午在忠南天安市“MEMC韓國”舉行的“矽晶片第二工廠竣工儀式”上致辭時表示：“在過去的4個月裏，韓國企業和政府為了維持核心材料、零部件、設備的供應穩定，正在努力擴大國內生產。”文在寅提到的“4個月”是指日本對半導體核心產品實行出口限制這段時間。 文在寅說：“液態氟化氫的國內生產能力增加了壹倍，氟化氫和氟化聚酰胺以年內完工為目標，新的生產工廠即將竣工，計劃從明年開始投入批量生產。”“空白遮罩新工廠已經完工，已經開始生產樣品。”他壹壹列舉了日本控制出口的半導體核心產品的進口替代成果，並強調正在把日本出口限制的沖擊降至最低。 文在寅在致賀詞前舉行的職員座談會上表示：“隨著半導體價格大幅下跌，人們非常擔心，在這種情況下，日本對半導體配件和材料實行出口限制，因此非常擔心。”他還說：“第二工廠竣工後，我們的晶片的國產化率提到很大提高，我認為，由此，我們正在走向半導體綜合強國的路上大步邁進。” 有分析認為，文在寅在決定終止《韓日軍事情報保護協定》幾個小時前訪問位於地方的原材料、零部件、設備企業，是為了表明與《韓日軍事情報保護協定》事態無關，要減少對日本的經濟依賴。在韓國打出終止《韓日軍事情報保護協定》牌後、日本仍然沒有明確表明取消出口限制的情況下，文在寅再次強調“經濟克日”意誌，以向日本施壓。 文在寅當天訪問的MEMC韓國公司是臺灣企業“環球晶圓”（Global Wafers）擁有100%股份的外資企業，生產半導體核心材料矽晶片。文在寅表示：“今天是第壹次親自訪問外商投資企業”，“希望該公司能夠成長為支撐韓國半導體產業的世界性企業。”文在寅表示：“外商投資企業在核心材料相關國內增設工廠的事實具有重大意義”，“這向全世界表明，在韓國投資是具有吸引力的，也是安全的。”

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