專欄：神話是生活的拼盤. November. 23, 2019 07:32. . 神話中流露出當時人們的想法。宙斯對給人類帶來火種的普羅米修斯處以永久的刑罰。而且，宙斯還給人類女人，讓其打開潘多拉(Pandora)加以懲罰。給人類女人為何說是懲罰？據說，這是因為宙斯受到了妻子赫拉的埋怨而受苦。當時，人們對女人的看法是，男人沒錢就從他們身邊逃跑，富起來就拼命粘上去，話多，不可信。再加上好奇心很強，所以打開了神囑咐不要打開的“潘多拉魔盒”。因此，不僅是關節炎、痛風、神經痛、結核等疾病，嫉妒、怨恨、報復心理也在人間蔓延。 在這裏稍微暫停一下。宙斯真的成功讓女人給人類帶來懲罰了嗎？事實上並沒有。因為有了女人，人類才能繁衍後代，進而達到幸福。世上的男人因宙斯的懲罰反而得到了福分。如果沒有女人，這個世界會多麽淒涼？潘多拉魔盒最底層住著“希望”，人類不會絕望。 從有關太陽的神話中可以看出當時人們的科學思考能力。最早在天上飛的人就是伊卡洛斯。他的父親代達羅斯被關在克裏特島的迷宮裏。能夠逃脫的唯一方法就是飛上天空。代達羅斯收集了飛到監獄窗口的鳥的羽毛。鳥的大羽毛用線捆住，小羽毛用蠟粘住。翅膀終於制作完成了，代達羅斯給兒子的雙臂戴上了翅膀。成功逃脫的伊卡洛斯飛向天空。在神話中，伊卡洛斯飛到接近太陽的地方，翅膀上的蠟融化後掉下來死掉了。 但是人類呼吸生活的對流層越往高處，氣溫就越低。因此，與神話不同，蠟燭不會融化，反而會變硬。當時人們的科學思考能力僅處於靠近太陽就會很熱的程度。 “太陽神赫利俄斯每天早上驅趕著太陽馬車從東邊升起，橫穿天空，晚上在遠海西邊降落。”這是對太陽動向的當時想法。赫利俄斯出軌後生下的兒子是法厄同。法厄同找到父親後，硬是纏著父親要讓自己開太陽馬車，結果得到允許。得意洋洋地登上太陽馬車的法厄同因拉馬車的馬匹的反抗而陷入困境。馬車騰空而起，然後砸向地面，如此反復。太陽馬車靠近地面時，熱氣熏人，使河海幹涸。宙斯無法眼睜睜這樣看著世界被毀滅，於是扔下霹靂殺死了法厄同。當時人們的科學思維是太陽繞地球運轉。據說，埃塞俄比亞人之所以皮膚發黑，是因為此時的熱氣使血液湧向了皮膚，阿拉伯沙漠也是在這個時候產生的。 事實上，如果地球和太陽之間的距離比現在縮短一半，能量就會增加4倍。不是皮膚變黑的水平，而是無法生存。神話中出現的古代人的思維不是有些可愛呢？

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