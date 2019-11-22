LS電纜在埃及設立電力電纜合作法人. November. 22, 2019 07:43. by 徐東一 dong@donga.com. LS電纜21日表示，將在埃及設立電力電纜合作法人。這是公司在非洲地區設立的第一家生產法人。LS電纜的戰略是以埃及為據點，將市場擴大到中東、非洲。 20日，LS電纜與埃及電纜專門施工公司“M.A.N International Contracting”簽訂了設立合作法人的合同。以“LS M.A.N Cable”的名義設立的合作法人，計劃在2020年年末之前在埃及首都開羅附近的工業城市完成工廠建設，生產架空輸電線。 LS電纜方面表示：“預計建設在1.5萬平方米用地上的生產線，其規模為年產架空線2500公裏。發電站和變電站之間的鐵塔上設置的架空線在施工費用上要低於地下線，在中東、非洲地區是需求急速增長的產品。” 實際上，非洲由於經濟快速發展及人口增加，對能源的需求每年都在大幅增長。相比之下，電力供應網絡十分惡劣，不僅埃及，其他非洲國家都面臨著建立穩定電網的國家任務。電纜業界相關人士表示：“非洲是電力相關產業商機無限的地方。” 埃及是繼南非共和國(16%)之後非洲電纜市場的最大市場，占15%。此外，由於快速城市化，對電纜的需求不斷增加。LS電纜計劃將位於北非、中東和歐洲地區中心地帶的埃及作為核心據點。 LS電纜代表明魯賢(音)表示：“世界範圍內對本國電線企業的保護政策正在強化，出口壁壘正在提高。LS電纜通過直接向主要據點國家投資的‘green-field’戰略，正在強化競爭力。”

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