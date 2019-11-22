特朗普：“考慮給產於中國的蘋果產品免稅”. November. 22, 2019 07:44. by 朴湧 parky@donga.com. 美國總統特朗普20日表示，正在考慮對把韓國的三星電子作為競爭者，對銷售在中國制造的iPhone等產品的蘋果免除對華加征關稅。 特朗普當天在與蘋果首席執行官蒂姆·庫克壹起造訪蘋果位於得克薩斯州奧斯汀的工廠時。他在被記者問及“蘋果是否應該享受免除對華關稅”時回答說：“正在觀察這個問題。”他表示：“三星是優秀的公司，但是蘋果的競爭者”，“我們和韓國達成了優秀的貿易協議。但是，我們在某種程度上應該按照對待三星的類似標準對待蘋果。” 《華爾街日報》當天引述消息人士的話說，“政府官員幾個月來已討論免除對iPhone的加征關稅。該報就討論免除蘋果關稅的理由表示：“預計蘋果無法迅速（將中國生產設備）轉移到（美國）。美國不希望因為關稅讓三星比蘋果受益。”特朗普甚至邀請庫克到自己擁有的新澤西州貝德敏斯特高爾夫球場，顯示出了蜜月關系。 蘋果對華生產依存度高，自中美貿易戰爭全面爆發以來，它壹直為免除關稅而遊說。蘋果申請免除15項關稅，其中10項已獲得批準。本月初，三星還請求免除在中國生產的蘋果手表、iPhone配件等的關稅。 特朗普曾預告，從12月15日起將對智能手機等價值1590億美元（約187萬億韓元）的中國產輸美消費品加征15%的關稅。如果上月美中在高級別貿易談判中達成原則性協議的“第壹階段貿易協議”最終未能完成，特朗普很有可能在12月強行征收報復性關稅。由於“12月關稅”主要集中在智能手機等消費品上，因此對生產iPhone的蘋果來說可能會造成打擊，並導致iPhone的消費者價格上升。 特朗普當天在回答“年底之前能否與中國達成協議”的問題時表示：“中國比我更希望達成協議。”接著被問到“為什麽沒有協議”時，他回答說：“我不希望那樣。因為他們（中國）沒有達到我想要的水平。”換句話說，他對為完成與中國的第壹階段貿易談判的談判結果感到不滿意。

한국어