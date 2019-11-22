本托號，請尋找黃喜燦的新使用方法. November. 22, 2019 07:44. by 李元洪 bluesky@donga.com. “我認為Build-Up足球適合韓國。” 結束2022卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽與黎巴嫩隊的比賽和與巴西的熱身賽後回國的主教練保羅•本托(照片)表示，將繼續堅持自己的主張—“Build-Up足球”。很多人指出，即使本托教練維持現有的球隊框架，也必須要解決此前暴露出的問題。這大致可以壓縮為四點。 首先是黃喜燦(23歲•薩爾茨堡)的使用方法。本托教練將孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)和黃義助(27歲•波爾多隊)安排在了兩個前鋒的位置，主要將黃喜燦安排在了邊路。但是黃喜燦在擔任邊前衛的巴西戰和擔任邊後衛的格魯吉亞戰等比賽中表現平平，在邊路防守上暴露出不少弱點。這給國家隊帶來了相當大的壓力。黃喜燦在所屬俱樂部中以雙前鋒身份出場，在歐洲冠軍聯賽等比賽中受到了世界性的關註。我們需要找出減少黃喜燦的弱點，並發揮其長處的方法。還有意見認為，應該將黃喜燦和黃義助一起作為前鋒進行競爭。 第二是中場組合。本托號Build-Up的核心是中場向前場的關鍵傳球。主力中場黃仁範(23歲•溫哥華白帽隊)在中場扮演著多種角色，但因缺乏前進傳球而受到批評。要求派上傳球能力出色的李康仁(18歲•瓦倫西亞)的呼聲很高。不過，李康仁的缺點是防守能力薄弱。要想利用李康仁的創造性，需要能夠補充防守能力的中場組合。中場競爭力的改善是解決前方孫興慜和黃義助孤立無援困境的必要因素。 第三是略顯單調的邊路進攻。很多時候，本托號都是靠兩個邊後衛的助攻和奇襲進攻來展開比賽的。相同模式的邊路傳中很容易被對方阻擋。需要開發側面部分戰術。 第四是球隊速度的改善。在Build-Up過程中，隨著橫傳球和向後傳球的增加，球隊的進攻速度明顯下降。這就是為什麽比賽看起來沈悶的原因。必須加快Build-Up本身的速度，提高球隊的整體機動性。 如果在明年重燃戰火的世界杯預選賽中，球隊繼續展開令人郁悶的比賽，輿論對本托主教練的評論可能會迅速惡化。

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