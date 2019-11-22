《韓日軍事情報保護協定》終結D日，站在孤立和同盟岔路口的韓國外交. November. 22, 2019 07:44. . 《韓日軍事情報保護協定》的結束時限將在今晚12時到來。韓國政府昨天召開了由安保室長鄭義溶主持的國家安全保障會議常任委員會會議，討論了該問題。青瓦臺表示，“決定繼續與主要相關國家進行緊密協商。還討論了應對各種情況的方案”，留下了最後逆轉的可能性。但是，如果不能通過韓美日秘密外交找到戲劇性的妥協點，就難以期待《韓日軍事情報保護協定》終結決定的推翻。 即使只是壹線希望，期待反轉電視劇的原因，是因為擔心《韓日軍事情報保護協定》結束以後韓國將面臨的情況。雖然文在寅總統表示，“即使《韓日軍事情報保護協定》結束，也要與日本進行安全合作”，但考慮到《韓日軍事情報保護協定》在東北亞安全格局中占據的象征意義和周邊國家對其結束做出的戰略判斷，其影響將不容小覷。特別是，韓國將面對的外交孤立很有可能是從未經歷過的考驗。 《韓日軍事情報保護協定》的結束會立即使韓日關系有如冰凍。韓國政府決定終止這壹協定之後，韓日之間在3個月內進行了轉交文在寅總統親筆信、首腦間對話以及各種直接和間接溝通的努力。兩國正式立場沒有改變，但就進行真誠對話達成了共識。但是，結束這壹協定可以使所有這些努力成為無為。恢復氣氛需要多少時間和努力也是未知數。 這將給本來就處於動搖狀態的韓美同盟帶來巨大的冷風。在防衛費分攤額磋商破裂，甚至談到裁減駐韓美軍的情況下，美國可能會表現出激烈的反應。其開端是，日本以出口限制來應對歷史問題，把貿易當作武器，而以其名義提出安全信賴問題，給《韓日軍事情報保護協定》制造借口的也是日本。但是，在這壹協定終結之後，美國很可能將打破韓美日三角合作體制的責任主要歸咎於韓國，並將責任與同盟懸案聯系起來。 朝鮮和中國將熱衷於挑撥韓美日三角體制的裂痕，進而煽動韓國脫離的離間行為。最近逐漸提高對外威脅水平的朝鮮昨天拒絕了文在寅總統邀請出席韓國-東盟特別峰會，使勁嘲弄韓國政府。朝鮮比任何人都先察覺到了韓國孤立無援的處境，並開始輕視韓國。很明顯，中國也會像薩德（末段高空區域防禦系統，THAAD）矛盾時那樣，更加勒緊韓國。 外交雖然是國家的自尊心，但在事關生存和實際利益的事情上不能只註重面子。雖然外交不能違背國民的意願，但只關註國內支持層的外交只會帶來害己的結果。《韓日軍事情報保護協定》不是誰贏誰輸的問題。日本政府也沒有區別。韓日雙方都應該做出不給歷史留下遺憾的決定。還剩下壹天。

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