金正恩稱“金剛山亂七八糟”，這是韓國的責任嗎？. November. 22, 2019 07:44. by 黃仁贊 hic@donga.com. 確實夠舊的。說的是朝鮮國務委員會委員長金正恩認為“亂七八糟”的金剛山設施。 去年為了采訪離散家人會面而造訪了金剛山旅遊區，設施都褪了顏色，壹片破爛。被用作臨時食堂的溫井閣前木板道，因為多處出現漏洞，所以要小心崴了腳。用於告別會面場所的金剛山酒店，外墻的油漆已經脫落，發黴，甚至有些難看。路面上散落著碎裂的水泥塊。 在會面之前急忙維修的離散家屬會面所1層和2層的情況還算不錯。但是，緊急出口臺階上也出現了黴斑。地下滿滿的汙物被舀了出來，但下面冒出的腐臭味卻無法掩蓋。金剛山觀光開始至今已20年，韓國遊客中斷訪問已10多年，設施變得如此殘舊。 金正恩的氣惱也是由此而來。他要求把韓方的設施“壹掃而光”。朝鮮的這壹態度不會輕易改變。金正恩在上個月騎著白馬登上白頭山後，預告要展開“雄偉的行動”，朝鮮媒體也在把在金剛山設施拆除並進行“朝鮮式”再開發宣傳為“雄偉的措施”。 韓國政府對於金正恩要拆除金剛山內韓方設施的決定，還沒有找到合適的解決方法。“先見面再說”，但朝鮮拒絕。甚至發出了有關拆除的最後通牒。官方人士還表示，不能排除為了對美國施壓而全面拆除部分金剛山設施的可能性。情況就是處於這種壹觸即發的狀態。 相反，韓朝之間的協議內容卻鮮為人知。因為韓國政府把磋商過程轉變為非公開。政府認為會對談判過程產生不利的影響。但是，也有人說，政府去年詳細公開了韓朝交流過程，壹旦面臨停滯局面就閉口不談涉及朝鮮的信息。 雖然為時嫌晚，但政府有必要就金剛山問題明確表明立場。也就是說，設施老化的責任在韓朝之間的哪壹方。朝鮮主張，因為韓方看美國的臉色不重啟事業，蒙受了巨大損失。這等於是在營造壹種氛圍，想在拆除韓方設施時回避韓方的補償要求。 但是有壹點是明確的，設施老化的原因——金剛山旅遊的中斷——是朝鮮的責任。金剛山旅遊因2008年遊客樸旺子被殺事件而中斷。此後，由於國際社會對朝鮮開發核武器和導彈的憂慮和對朝鮮制裁，朝鮮未能重啟旅遊。但從韓國政府任何地方，都難以聽到這樣的指責。在這種情況下，韓國統壹部長金練鐵還在華盛頓表示：“在考慮變化的條件和環境的同時，將積極推進重啟和搞活金剛山旅遊。” 現代峨山已經為獲得金剛山的經營權和設施投資投入了7670億韓元，韓國政府也投入了598.6億韓元。但朝鮮稱“喪失了資格”，否認韓國在金剛山的權利。即使是為了保障韓國企業經營者的財產權，為了逃避浪費稅金的批評，韓國政府也應該追究朝鮮中斷旅遊和設施老化的責任。關於恢復旅遊，以後討論也不遲。

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