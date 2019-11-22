駐法韓國文化院擴張遷移，並更名為“巴黎韓國中心”. November. 22, 2019 07:44. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “韓國文化既有傳統又有很強的現代感。我一直想經常接觸，但好像有了好的場所。” 當地時間20日晚8時。 這是記者在位於法國巴黎市中心的香榭麗舍大街的“巴黎韓國中心”(Centre Culturel Cor´een)見到的巴黎市民說的話。將現有的駐法韓國文化院遷至此處擴建後，建成了地下1層、地上7層的規模(共3756平方米)。 位於巴黎的駐法韓國文化院自1980年在埃菲爾鐵塔對面的特洛卡德羅廣場設立以來，在39年間一直發揮著向法國和歐洲地區宣傳韓國文化的中樞作用。但是很多人指出，由於地上1層和半地下形成的狹小空間(共753平方米)，進入21世紀以後，在滿足因韓流而日益擴大的文化需求方面已經達到了極限。 韓國政府投資839億韓元新建的駐法韓國文化院，隨著韓國文化振興院和韓國觀光公社巴黎分社也同時入駐，更名為“巴黎韓國中心”。對該建築進行改造的建築師安泰俊(音)說：“希望韓國文化能夠很好地吸收所有東西，帶著這種期盼，將外觀裝飾成白色。我們以在巴黎建造另一個光化門為主題進行了工作。”在比現有文化院擴大4倍的空間裏，擁有118席的演出場、大規模展廳(500平方米)，韓國文化•韓食體驗館、教室等設施一應俱全。 法國前文化部長官佩爾蘭、參議員洛佩茲、眾議院議員孫福爾傑、文化體育觀光部長官朴良宇、韓國駐法國大使崔鐘文、韓國演員裴鬥娜等重要人士出席了開院儀式。 巴黎市民也前來享受作為開院活動準備的鋼琴家鮮於藝權(音)的迷你古典音樂演出、韓國民俗品展示、韓食體驗等。佩爾蘭前部長表示：“最近幾年裏，法國人對韓國電影和K-Pop、時尚、韓餐、化妝品等韓國文化的關心大幅增加。(巴黎韓國中心的開館)這將成為法國人更好地理解韓國文化的契機。”

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