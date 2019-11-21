國內32%的細顆粒物來自中國......中方首次正式承認. November. 21, 2019 07:30. by 姜恩智記者 kej09@donga.com. 據韓中日環境當局的首次研究結果顯示，韓國細顆粒物(PM2.5，霧霾)的32%(年平均)來自中國。這是中國政府首次正式承認本國可吸入顆粒物(PM10，微塵)對韓國的影響。 11月20日上午，環境部所屬的國立環境科學院在政府世宗大廈召開發布會，公開了包含上述內容的《東北亞遠距離移動大氣汙染物國際共同研究》摘要報告書。韓中日三國環境當局的研究組以各國最新的細顆粒物排放量為基礎，分析了相互產生的影響。研究對象是韓國3個城市(首爾、大田、釜山)，中國6個城市(北京、天津、上海、青島、沈陽、大連)和日本3個城市(東京、大阪、福岡)。 由於中國當局的反對，此次研究結果沒有包括發生高濃度微塵時來自中國的細顆粒物對韓國和日本產生多大影響。國立環境科學院院長張允錫(音)解釋說：“當初三國達成協議的公開水平是年均貢獻率數值。”據悉，中國主張不公開高濃度時期(的數值)，只公開年平均值。之前在今年1月發生最嚴重的高濃度微塵時，國立環境科學院曾發表過分析結果，韓國微塵的69~82%是從中國等國外流入的。

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