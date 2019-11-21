首爾國際馬拉松賽將升級為世界上僅有7個的“白金標”賽事. November. 21, 2019 07:30. by 李承鍵 why@donga.com. 首爾國際馬拉松暨東亞馬拉松賽成為世界上僅有7個的“白金標(Platinum Label)”大賽。 20日，國際田徑聯合會(IAAF)向首爾國際馬拉松事務局通報了這一事實。明年首次引入的白金標賽事除了“世界馬拉松大滿貫(WMM)”6個大賽(波士頓、紐約、柏林、芝加哥、倫敦、東京)之外，首爾國際馬拉松賽是唯一一個被授予該標簽的賽事。 從2008年開始，國際田聯開始為馬拉松國際比賽授予金標賽事、銀標賽事、銅標賽事三個等級。隨著比賽的激增，僅2019年黃金標賽事就增加到了64個，為了突出大賽的差別性，從明年開始將新增白金標。5月，國際田聯將連續10年獲得金標賽事評級的首爾國際馬拉松賽選定為田徑文化遺產。被選為白金標和田徑文化遺產的大會只有首爾國際馬拉松賽和波士頓馬拉松賽兩個。

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