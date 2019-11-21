“防止成為全球極右分子的聖地”，奧地利政府把希特勒故居改造為警察局. November. 21, 2019 07:30. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 納粹德國領導人阿道爾夫·希特勒在奧地利的故居在130年後將被改造成警察局。這是因為，越來越多的人擔心，這裏正在成為極右分子的聖地。 據英國廣播公司（BBC）等媒體19日報道，奧地利政府近日決定，對位於北部地區布勞瑙市的希特勒故居進行改造，用作警察局建築。計劃本月內面向全體歐盟建築師征集設計作品，開始重新裝修。 希特勒出生的房子在歐洲是爭議的對象。希特勒1889年4月20日出生於17世紀建造的公寓式建築。希特勒壹家在這裏住了3年，後來搬走了。1938年，希特勒將奧地利並入納粹德國後，還在前往維也納的路上尋找過自己的故居。 隨著這壹情況的傳開，新納粹主義的追隨者等極右主義者開始大舉來到這裏。奧地利政府為防止希特勒故居成為極右勢力的聖地，出手掌握故居的所有權。 奧地利政府從20世紀70年代起租借建築，用作福利設施。2011年，政府曾推進改造工程以便用於其他用途，但由於擁有希特勒故居近百年的蓋爾林德·福默拒絕出售，租借關系宣告結束。奧地利政府2016年制定了強制購買該建築物的法律，確保了所有權。政府向福默提出了81萬歐元（約10.5億韓元）的補償金。 雖然政府拿到了所有權，但是對於建築物的用途出現了激烈的對立。為批判納粹暴行而予以爆破的意見和用作家庭暴力和解空間或慈善團體辦公室等公益性場所的意見針鋒相對。經過長時間的討論，最終決定將其改造成警察署。奧地利內政部長沃爾夫岡·佩肖恩表示：“決定改建為警察局是壹個明確的信號，表明這座建築絕對不能成為紀念納粹主義的場所。”

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