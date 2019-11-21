地球村“三星電視天下”，市場占有率連續2個季度超30%. November. 21, 2019 07:30. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子今年第三季度(7~9月)全球電視機市場占有率(以銷售額為準)達到30.3%，從2006年開始一直保持世界第一的位置。 據市場調查企業IHS Markit20日發表的《全球電視市場占有率》報告顯示，三星電子在出貨量方面也以19.4%的占有率遠遠領先於競爭公司。 三星電子認為，之所以取得如此佳績，是因為高端電視機的銷售情況良好。三星電子第三季度在75英寸以上的超大型電視機市場上創下了47.8%的占有率。在2500美元(約292萬韓元)以上的高價市場上，第三季度的占有率也達到了49.6%。在最近急速增長的新一代超高清8K市場中，其占有率高達87.9%(今年1~3季度累計)，遠遠超過了其他競爭企業。 LG電子第三季度的占有率為15.9%(以銷售額為準)，位居第二。隨著有機發光二極管(OLED)電視市場競爭加劇，LG電子的整體占有率比第二季度(16.5%)小幅下降。但是在2500美元以上的高端電視占有率(出貨量為準)中，公司第三季度的市占率達到了23.4%，超過索尼(21.8%)，成功奪回了第二的寶座。 三星和LG等國內企業在全球電視市場表現良好，但以低價產品為先鋒的中國企業的追擊也不容小覷。 IHS Markit的全球電視市場各國籍占有率顯示，韓國第三季度的銷售額占有率為46.2%，雖然大幅領先於中國(23.2%)，但在出貨量占有率方面卻只有31.4%，落後於中國(33.5%)。電視業界相關人士解釋說：“以低價液晶顯示器(LCD)面板為武器展開低價物量攻勢的中國企業的威力體現在數值上。” 另外，新一代8K電視畫質爭論持續的量子點發光二極管(QLED)電視和OLED電視的銷量差距進一步拉大。 IHS Markit數據顯示，QLED第三季度的銷量為133萬臺，是OLED(67萬臺)的近兩倍。去年第三季度，QLED(67萬臺)和OLED(64萬臺)的銷量差距僅為3萬臺。 OLED電視世界第一的LG電子去年第三季度累計銷量達105萬臺，但截止到今年第三季度銷量為106萬臺，僅增長1%左右。據此，LG電子的OLED電視占有率繼第一季度的62.4%，第二季度的56.1%之後，第三季度滑落到了49.8%，下降到了50%以下。業界相關人士解釋說，“在OLED市場，索尼、松下等日本企業正在加大追擊力度。” 預計，韓國企業在第四季度也將繼續保持良好勢頭。業內人士表示，“第四季度，以北美和歐洲等為中心韓企的超大型高端產品銷量仍將保持增長，或小幅擴大與中國等競爭對手的差距。”

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