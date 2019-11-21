美國防長稱“不預測裁減駐韓美軍”，韓美雙方都在動搖同盟. November. 21, 2019 07:30. . 正在菲律賓訪問的美國國防部長馬克·埃斯珀前天就是否裁減駐韓美軍表示，“不會預測或推測”。也就是說，美國國防部長沒有排除裁減駐韓美軍的可能性。這與15日在韓美年例安保磋商會議共同聲明中發表的“埃斯珀部長再次承諾將維持駐韓美軍的現狀”的內容相比，已經退步了很多。有人提出，對於將於23日0時自動結束的《韓日軍事情報保護協定》和駐韓美軍防衛費分攤額問題，美方可能把裁減駐韓美軍當作默示性施壓手段。 在前天的《防衛費分攤額特別協定》第三輪磋商中，美國代表說，“韓國未能回應我們提出的公正、公平分攤的要求”，然後離開了會談現場。會議原定進行7個小時，結果開始後僅持續了80分鐘。這是自1991年開始分攤額協定磋商以來，首次在同盟會談中發生這樣的事情。為了履行只用費用來計算同盟的特朗普總統的指示，美方似乎沿襲了粗魯的特朗普式談判方式，正在展開壓迫行為。顯然，如果分攤額協定磋商和《韓日軍事情報保護協定》問題得不到妥善解決，美國將繼續加大施壓力度。 即便如此，韓國也不能壹味地指責主導世界秩序的強國的“實力政治”。文在寅政府也應該反省壹下，是否認真考慮過同盟的未來。青瓦臺明知美國把《韓日軍事情報保護協定》視為韓美日三角安保合作的象征，但仍然打出了廢棄牌，稱“《韓日軍事情報保護協定》是韓日之間的問題”。不僅是美國政府，連議會和知韓派專家的憂慮和呼籲也不顧，正向著《韓日軍事情報保護協定》結束時間23日零時前進。文在寅政府這種態度只會讓牽制和批評特朗普動搖同盟的美國國內知韓派人士背轉身去。 韓美兩國政府從來為了各自不同的政治目的，發生過動搖韓美同盟根基的這種同盟危機。韓美同盟不是在壹定時期內受到權力威脅的有時限的政權可以隨意動搖根基的關系。不能因為韓日矛盾戰略或多拿壹點分攤額，就毀掉兩國年輕人用生命建立的同盟。韓美兩國政府都要深刻反省和尊重同盟的意義和價值。

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