欺騙眼睛的畫作. November. 21, 2019 07:30. . 到丹麥哥本哈根國家美術館，可以看到壹幅奇特的畫，它讓人懷疑自己的眼睛。這是這裏的代表性藏品之壹，但沒有人見過這幅畫的正面。因為總是只展示背面。“畫怎麽翻過來了？是不是還沒布置好？”觀賞者們看到放在地上而不是墻上的畫作，總是這樣問道。 就結論而言，這幅畫從來沒有被翻過。因為它畫的就是畫框的背面。這幅畫看似現代美術，令人驚奇的是，它是350年前北歐畫家的作品。普朗德（前比利時）出身的科內利斯·海斯布雷赫茨擅長“透視畫景（trompe-l’œil）”類型的創作。源自法語的“欺騙眼睛”壹詞的“透視畫景”，是指描繪得精巧到讓人誤以為是實物的“欺騙眼睛的畫作”。這是現代流行的“幻覺藝術”的鼻祖。 17世紀歐洲的國王或貴族們流行用日常生活中難得壹見的稀有物品或藝術品裝飾展廳。德語圈稱它為“令人驚奇的房間”，意為“多寶房（Wunderkammer）”。曾在德國活動的海斯布雷赫茨於1668年前往丹麥，成為弗雷德裏克三世的宮廷畫家。他在丹麥的4年裏，為國王的“多寶房”畫了總共22幅欺騙眼睛的畫。主要是靜物畫、信插、掛有畫具或樂器的墻面等，但令人驚奇的是，該畫的主題是畫作的背面。畫家壹向在幾個月內就能畫出構圖復雜的精美畫作，但畫出相對單純的圖畫背面，卻足足花費了4年時間。畫作完成時，王的反應怎麽樣？也許，他懷疑自己的眼睛，驚奇地發出了感嘆。 這種欺騙眼睛的畫作，不僅讓我們重新考慮眼睛的極限，也讓我們重新考慮認識的極限。它在警告我們，眼睛看到的可能不是真的。另外，畫家可能想通過畫的背面告訴人們，真相永遠隱藏在現象的背後，應該培養眼睛的洞察力。

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