21世紀版“Live Aid”慈善演出將於明年9月在首爾舉行. November. 21, 2019 07:31. by 林熙允記者 imi@donga.com. 明年在首爾將舉行21世紀版“Live Aid(拯救生命)”演唱會。SM.娛樂20日表示，和李秀滿制作人一起為首爾招來了大規模的地球村慈善演出《Global Goal Live：The Possible Dream》(以下簡稱Global Goal)。 將於明年9月26日在世界5個城市舉行的Global Goal慈善演出，預計將通過10個小時多元的全球直播，成為酷似“Live Aid”的活動。Live Aid是在電影《波西米亞狂想曲》中重演，再次成為熱門話題的1985年的大型慈善演唱會。酷玩樂團、金屬樂隊、比莉•艾利什等超級明星已經確定參與Global Goal演出。 首爾是亞洲唯一一個舉行該活動的城市。此前的9月，北美代表美國紐約和非洲代表尼日利亞的拉各斯被確定為舉辦地。該活動的企劃意圖是敦促全人類關註饑餓、不平等、環境汙染等地球村問題。 SM方面解釋說：“Global Goal是到2030年為止，與全球193個聯合國會員國的領導人和政府、慈善家、民間團體等齊心協力，為貧窮國家籌集基金的‘Global Citizen世界公民’企劃的地球村最大的慈善演出。” 擔任首爾公演總導演的李秀滿制作人發表感想稱，“將讓藝術家、觀眾和觀眾團結一心，共同思考世界面臨的問題，為彼此實踐分享，打造有意義的演出。”

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