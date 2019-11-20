起亞汽車在美國開始量產10周年，鄭義宣：“超越汽車，奔向移動力企業”. November. 20, 2019 07:30. by 金道炯 dodo@donga.com. 起亞汽車在美國佐治亞州的工廠自2009年11月首次生產以來，累計產量至今已突破300萬輛，迎來了10周年。現代汽車集團會長鄭夢九不顧2008年全球金融危機攻擊性地建立的佐治亞工廠，成為起亞汽車進軍美國市場的核心基地。 現代汽車集團首席副會長鄭義宣在佐治亞工廠舉行的10周年紀念儀式上強調：“現在要超越汽車，成為綜合提供與移動相關服務的企業。” 起亞汽車19日表示，18日（當地時間）在佐治亞州西點市佐治亞工廠舉行了“佐治亞工廠量產10周年紀念活動”。佐治亞州州長布萊恩·坎普、美國聯邦眾議院議員德魯·弗格森、韓國駐亞特蘭大總領事金永俊、起亞汽車相關人士等1000多人出席了紀念儀式。 佐治亞工廠於2009年11月正式啟動，第壹年就生產15000輛，目前生產線滿負荷運轉，每年34萬輛。2013年累計生產超過100萬輛，今年9月累計超過300萬輛。特別值得壹提的是，佐治亞工廠是起亞汽車繼中國、歐洲之後建設的第三個全球生產基地，在起亞汽車進軍美國市場方面發揮著核心基地的作用。 佐治亞工廠量產的車型包括K5、索蘭托、Telluride。截至上個月，中型運動型多功能車（SUV）索蘭托的產量為130.8萬輛，從2011年開始生產的中型轎車K5的產量為93.6萬輛，今年1月新投入的大型SUV車輛Telluide產量為56000輛。有評價稱，起亞汽車以佐治亞工廠的設立為契機，確保了在北美市場的穩定供應體系，並節約了關稅等費用，為成長為全球成品車制造廠商奠定了基礎。 起亞汽車1994年首次向美國市場出口SEPHIA和SPORTAGE，去年3月通過出口和當地生產，累計銷量突破800萬輛。從2010年開始，佐治亞工廠的年銷量也從過去的20萬~30萬輛增加到年均55萬輛以上。 2月新上市的Telluride當天還被美國著名汽車雜誌《汽車潮流》（motor trend）評選為“2020年度SUV”。《汽車潮流》從1999年開始每年評選“年度SUV”，韓國品牌汽車入選尚屬首次。共有41款車型參與角逐，TelluRide在外觀、車內空間、動力性能、高科技雲電子輔助系統等方面均獲得高度評價。 在當天的紀念儀式上，鄭義宣表示：“現在全球汽車產業正面臨著革命性的變化”，“現代汽車集團不僅要變身為世界壹流的智能移動解決方案企業，還要提供個人飛行器、機器人等多種服務。”

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