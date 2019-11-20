柳賢振訪問娘家球隊韓華隊瑞山訓練基地. November. 20, 2019 07:30. by 金培中 wanted@donga.com. “要多少給多少，讓波拉斯(柳賢振代理人)稍微來一下(笑)。” 19日，洛杉磯道奇隊的柳賢振(32歲)突然來到正在進行最後階段訓練的忠南瑞山職業棒球韓華二隊訓練基地，韓華隊的團長鄭瑉哲(音)高興地對他說“恭喜你即將成為爸爸”，然後馬上露出了本意。去年時隔10年再次進入季後賽後，本賽季排名再次跌至第9位，夢想再次騰飛的韓華隊急需補強與在KBO聯賽中取得總計98勝52負、平均責任失分2.80分的柳賢振一樣的本土“特級首發”。 本賽季後成為自由簽約選手(FA)的柳賢振包括美國職棒大聯盟(MLB)30支球隊在內，還可以與通過競標體系(非公開競爭投標)讓柳賢振成功進軍MLB的KBO聯賽老東家韓華隊簽約。本賽季柳賢振以14勝5負的成績登上MLB平均責任失分第一位(2.32)等，在度過華麗的賽後回歸國內那是想都不敢想的事，但最近就任團長後宣布將積極參與FA市場的鄭團長算是在柳賢振面前發出了誠意邀請。柳賢振和鄭團長不僅有著過去同事、師徒關系，而且鄭團長在擔任解說員時把播音員裴智賢介紹給柳賢振成為其終身伴侶的等，有著與眾不同的緣分。明年柳賢振將升級成為爸爸。 柳賢振的意外瑞山訪問也起到了這樣的作用。柳賢振當天與鄭團長、韓華隊主教練韓龍德等打了招呼後，觀看了選手們的訓練。為了恢復名譽在瑞山揮汗如雨的李勇奎看到柳賢振後，自然地開玩笑說“快點換球衣回來”，氣氛非常融洽。自進入頂級聯賽之後的2013年後首次訪問瑞山訓練場的柳賢振也開心地表達了與選手們見面的感受，他說：“雖然已經過了6年時間，但還有很多認識的人。” 本賽季在MLB賽場時隔5年再次取得兩位數勝利，度過一個成功賽季的柳賢振14日回到了韓國。最近正在進行拍攝等個人日程的柳賢振計劃從下個月開始投入到個人訓練中。 過去曾表示“將在韓華隊退役”的柳賢振，每逢非賽季都會帶著張民濟、李太陽(以上人名均為音譯)等韓華隊的後輩進行個人訓練，傳授經驗等，表現出對娘家球隊的特殊感情。柳賢振的突然訪問給因成績不佳而正在度過寒冬的娘家隊帶來了難得的溫暖。

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