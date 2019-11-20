國內工程師首次披露征討倭寇當時的震天雷救援. November. 20, 2019 07:30. by 趙承漢=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. “作為征討倭寇的計策來說，沒有比震天雷更好使的了。”(《鄉兵日記》•癸巳年(1593年)2月9日) “震天雷有效果，讓倭寇膽戰心驚，我們非常高興，但安東的陣營內只有3個，加上火藥已經用光，我們無法運輸”(《鄉兵日記》•癸巳年(1593年)1月16日) 壬辰倭亂當時，朝鮮軍在陸地上被倭軍的鳥槍擊退而苦戰，但在使用火炮和炮彈的戰鬥中，以高水平的科學技術壓倒了倭軍。裝進火炮發射的大型定時炸彈“震天雷”也是讓倭軍感到恐懼的朝鮮秘密武器之一。但是，隨著武器制造法作為一級機密沒有對外透露，記錄被銷毀，而且從未出土過，因此直到現在，其結構、模樣和特征完全不為人知。 國內工程技術人員首次揭開了一直籠罩在神秘面紗下的震天雷的結構和原理。19日，科學技術聯合研究生院(UST)特邀教授蔡延錫(前韓國航空宇宙研究院院長•照片)表示，震天雷比籃球還大，是相當於一名成年男性重量的巨大定時炸彈。蔡教授是古畫專家，通過古文獻研究神機箭、火炮、龜船等。 震天雷是一枚定時炸彈，其設計是將點燃炮彈的點火裝置“柱檄鐵”放入炮彈中，使其在敵陣中爆炸。據朝鮮仁祖時期擔任兵曹判書的李曙1635年著述的火藥武器兵書《火炮式諺解》顯示，震天雷的具體制作方法是，先制作一個113斤(67.8公斤)的鐵皮圓筒，往裏放入5斤(3公斤)火藥和30個擱板架模樣的鐵蒺蔾。控制爆炸時間是通過放入“柱檄鐵桶”這個長結構物中的導火線完成的。導火線被點燃後，導火線會燃燒一段時間，遇到火藥後爆炸。據推測，可能是像手榴彈一樣爆炸之後彈出炸彈碎片和鐵環攻擊了敵人。 蔡教授在研究震天雷的結構時，發現最難的是查大小。因為沒有記錄準確大小的記錄物。蔡教授根據震天雷是在“大碗口”發射的《火炮式諺解》記錄，推斷出了震天雷的直徑。大碗口是發射大型炮彈時使用的朝鮮時代大炮之一，與世宗30年(1448年)開發的銃筒碗口大小相同。據記載，銃筒碗口使用了直徑33厘米的炮彈。蔡教授據此推斷，震天雷直徑約為33厘米，是籃球的1.4倍。 蔡教授表示：“壬辰倭亂當時，在海戰中使用龜船和板屋船的大型艦炮，在陸戰中利用震天雷和飛擊震天雷的巨大爆發力，可以圍剿倭軍。”

한국어