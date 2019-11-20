韓美就防衛費發生意見沖突，原定7小時的磋商在90分鐘內結束. November. 20, 2019 07:31. by 申나리, 韓基渽 journari@donga.com,record@donga.com. 為確定明年駐韓美軍駐紮費用的第11次《韓美防衛費分攤額特別協定》第3次磋商因韓美間的明顯分歧而破裂。自1991年開始這壹磋商以來，這是韓美首次同時公開宣布磋商破裂。預計圍繞約50億美元規模的美方要求，韓美之間將正式出現破裂。 韓美決定18日和19日在首爾進行分攤額磋商，19日決定從上午10點起到下午5點為止進行磋商，但在開始90分鐘後的上午11點30分結束了磋商。 談判破裂後，美國國務院防衛費分攤額談判代表詹姆斯·德哈特當天下午在首爾市龍山區美國中心舉行緊急記者會。他表示：“很不幸，韓方的提議未能回應我方關於公正、公平地分攤防衛費的要求”，“我們願意給韓方重新考慮的時間。”他還說：“我們以開放的心態來首爾準備傾聽，為了向著相互間可接受的協定前進，甚至做好了必要時調整我們立場的準備。” 對此，韓國政府談判代表鄭恩甫在兩個小時後在外交部大樓舉行了新聞發布會。他表示，“會談未能按預定計劃舉行，是因為美方首先在離開了（談判現場）”，把談判破裂的責任推給了美國。他說：“美方的總體建議和我們願意面對的原則方面確實存在相當大的差距。”韓國外交部也表示：“美國的立場是要通過新設項目等，大幅增加防衛費分攤額，而我們的立場是在過去28年間韓美達成協議的分攤額特別協定框架內，在可相互接受的範圍內進行。”

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