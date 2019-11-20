想要點燃變化之火的自由韓國黨，黃教安應賭上代表職務刷新人事. November. 20, 2019 07:31. . 自由韓國黨三選議員金世淵雖然要求黨指導部辭職等果斷的人事刷新，但是黨指導部似乎並不在意。黃教安代表表示，在明年國會議員選舉中失敗的話會退出，院內代表羅卿媛則明確表示，“現在重要的是阻止快速處理法案的法案”。甚至部分重要議員指責稱，“金（世淵）議員關於‘韓國黨是僵屍、民弊’的發言等於是往自己吃過的井裏吐口水”。金世淵議員的革新要求不僅未能發展成為黨層面的整風運動，反而觸發了潛伏的黨內派系矛盾。 自由韓國黨至今仍深陷彈劾陷阱，未能擺脫生計型“健康政黨”的泥潭。相比變化和革新，只通過獲得公推權來獲得國會議員職位的風氣更加濃厚。別說是保守的品格，連保守傾向的選民都擔心不知何時會爆發的議員的粗話遊行。之所以出現這種現象，是因為在保守傾向較強的地區，壹直享有既得權的多選重量級議員們和在樸槿惠政權時期引進的派系傾向較強的政治家仍然占據著多數。 本應以代表職務為賭註，果斷主導人事刷新的黃代表指導部，反而要把以親信為中心的現任議員來充任議會議員選舉企劃團，逆時代潮流而行。這與共同民主黨大舉邀請非主流、女性、青年代表加入議會選舉企劃團形成了鮮明的對比。比起適應多樣化和劇變趨勢、擴大外延的激烈思考，安於反文情緒反射利益的安逸態度更明顯。 當然，就下月初提交到全體會議的《選舉法》等快速處理法案的處理問題，自由韓國黨的團結是重要的問題。但這也不能成為放棄黨刷新要求的理由。從2016年第20屆議會選舉到第二年總統選舉，再到去年地方選舉，屢戰屢敗的自由韓國黨如果不能在議會選舉中表現出變化和革新的人事刷新，可能會萎縮為“嶺南自民聯”或連生存本身也難以維系。 保守統合討論不能只停留在協商的黨對黨的統合上。應該描繪出共享自由民主主義、市場經濟、堅固安保外交價值的價值統合藍圖。必須實現破壞現有語法的革新和革新，並以此為杠桿，將外延擴張到中間階層。公推大換血和險地參選等人事刷新要承受激烈的內部反對。黃教安代表和羅卿媛院內代表應該以自己的職務為賭註進行突破。

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