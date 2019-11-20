排隊入場的《霍克尼》展，看看都有誰來了. November. 20, 2019 07:32. by 金民 kimmin@donga.com. “確認出現了與普通名畫展不同形態的參觀者。(首爾市立美術館館長裴智淑)” 今年3~8月在首爾市立美術館舉行的《大衛-霍克尼》展吸引了37.5350萬名觀眾，引起了人們的熱議。在展覽接近尾聲的8月，美術館外還出現了排隊等候的風景。但是，也有人對此感到生疏，“霍克尼是誰？”。通過美術館的數據，我們了解了《霍克尼》展的觀眾都有哪些人。 一般來說，名畫展都會吸引大批家長觀眾。但是在《霍克尼》展中，△了解霍克尼 △對霍克尼藝術非常關心 △追求自己的“取向”的2030世代是主流。 5月至7月，美術館對全體參觀者進行問卷調查，並分析了其中的1003個有效標本。結果顯示，20多歲(31.4%)和30多歲(28.4%)最多，其後依次為10多歲(16.7%)、40多歲(12.8%)、50多歲(7.6%)、60歲以上(3.2%)。從訪問動機來看，“對文化藝術的關心，興趣”達53.3%，占多數，“現場學習，團體參觀，學校課題”占10.5%。負責展覽的館長李承雅(音)補充說：“在現場監視器上，中老年層也有很多人，但是子女們購買門票或組團前往展覽，所以沒能如實反映在問卷調查中。” 此外，“口口相傳”有效起作用，也引起廣泛關註。 美術館方面沒有邀請任何被用作宣傳戰略的“影響者(Influencer)”。問卷調查結果顯示，“熟人介紹”(45.1%)的比例也很高。社會性媒體占21.7%。 《霍克尼》展觀眾的另一個特點是“真摯”。有78.8%的參觀者是事先了解信息後前來參觀的，其中47.8%的參觀者表示“了解作家或展覽主題的簡要信息之後才來到現場的”。在現場也有很多人詢問有關作家或作品的問題，也有不少觀眾看完了1個小時的紀錄片。 另外，展示期間中間的6月份，平均每天的觀眾只有2665名，是觀眾最冷清的月份。

한국어