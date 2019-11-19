與谷歌和阿裏巴巴抗衡的“一億人平臺”即將誕生. November. 19, 2019 07:31. by 金在亨 monami@donga.com. Naver創始人李海珍和軟銀集團會長孫正義針對美國和中國稱霸的全球信息通信技術(ICT)霸權，正式確立了同盟關系。兩家公司18日表示，將從下月開始推進各自旗下的子公司LINE和雅虎日本的經營整合。也就是說，能與谷歌、阿裏巴巴等進行抗衡的，擁有1億多用戶的大型平臺即將誕生。 兩家公司當天宣布，已成立各占50%股份的JV(合作投資)，並簽署了基本協議，該公司將成為LINE和雅虎日本的控股公司“Z控股”的股東。具體方式為，采取公開收購等方式，兩家公司取得現LINE股份全部股權後，將其停牌，而經營LINE服務的公司(LINE運營公司)另放在Z控股旗下。 決定經營權方向的JV的代表和理事會的構成是日後不會出現經營權紛爭的設計。Naver的相關人士解釋說：“Line和雅虎日本的代表成為JV的共同代表，理事會也將以同樣的比率組成。計劃12月簽署正式合同後正式開始合並工作，預計將在明年10月之前完成。” 據悉，孫會長認為為了對抗美•中“ICT恐龍”，需要聯合移動和門戶網站的壓倒性平臺，因此首先向Naver全球投資負責人(GIO)李海珍提出了此次合並議案。李GIO也在6月的國內一個學會上表示：“我們想成為抵抗IT帝國主義之後存活下來的公司”“需要聯軍”等，迫切需要能與美國的GAFA(谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜)和中國的BATH(百度、阿裏巴巴、騰訊、華為)進行對抗的夥伴。 ICT業界相關人士預測稱，“Naver在移動平臺和網絡漫畫等信息領域具有優勢，而軟銀在資本實力和電子商務市場占據優勢，兩家公司結合在一起，將成為亞洲最大規模的合作體。”特別是，網上購物和移動快捷支付領域被認為是兩家公司最先展開合作的領域。 擁有服裝購物網站JOJO的雅虎日本網上購物網站的日交易額約為1.94萬億日元(約20.74萬億韓元，2018年標準)。以日本在線結算金額為準，排在第三位。再加上最近深受年輕人喜愛的“LINE購物”，預計將對排名第二的亞馬遜日本公司(交易額約29.4萬億韓元)造成充分威脅。 在快捷支付領域，雅虎日本公司的PayPay和LINE的Line支付也分別位居第一、第二位(使用人數為準)。 市場對此也充滿期待。元大證券研究員李昌英(音)預測稱，“LINE-雅虎日本綜合公司將成為市值接近30萬億韓元的日本超大型網絡公司。事業領域也遲早會向東南亞地區擴張。”Daum創始人、Socar代表李在雄當天通過臉書評價說：“這是最近10年內韓日經濟合作中最具意義的事例。”

한국어