21歲新秀西西帕斯奪得ATP年終總決賽單打冠軍. November. 19, 2019 07:31. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 21歲的新秀斯捷潘諾斯•西西帕斯(世界排名第六•希臘)占據男子職業網球(ATP)巡回賽2019賽季王中王寶座。 西西帕斯18日在英國倫敦舉行的尼托ATP年終總決賽男子單打決賽中，耗時2小時35分鐘以2比1(6-7、6-2、7-6)逆轉戰勝多米尼克•蒂姆(26歲•奧地利•第5位)奪得冠軍。本次比賽冠軍獎金為265.6萬美元(約31億韓元) 21歲零3個月的西西帕斯成為歷史上奪得ATP年終總決賽冠軍年齡第5小的選手。他也是繼2001年當時20歲的萊頓•休伊特(澳大利亞，前世界第一)之後18年來最年輕的冠軍。這也是希臘選手首次在該項賽事中獲得冠軍。 去年11月，西西帕斯還在參加由8名21歲以下的希望之星角逐的新生力量ATP總決賽(冠軍得主)，在不到僅僅一年的時間裏他就登上了男子網壇的最高領獎臺。1月在澳大利亞網球公開賽16強中擊敗羅傑•費德勒(38歲•瑞士•第3位)挺進4強而成為話題的他，此後在馬賽公開賽、埃斯托利爾公開賽上奪冠，證明了自己的實力。 西西帕斯在只允許世界排名前8名的選手參賽的本次比賽中戰勝丹尼爾•梅德韋傑夫(23歲•俄羅斯•第4位)、亞歷山大•茲維列夫(22歲•第7位•德國)進入了4強，並在半決賽中繼澳大利亞公開賽後再次擊敗費德勒，晉級決賽。

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