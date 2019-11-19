月嶽山山羊5年內從22只增至100只. November. 19, 2019 07:31. by 姜恩智記者 kej09@donga.com. 據悉，100只瀕臨滅絕的一級野生生物山羊棲息在橫跨忠北和慶北的月嶽山。國立公園公團13日表示：“從2017年開始對山羊進行全數調查(complete enumeration)，確認其數量達到了可以自我生存的水平。”100只意味著月嶽山山羊在數十年後還能存活的最小規模。 國立公園公團正式開始復原月嶽山山羊是在12年前。在此之前，月嶽山雖然曾是山羊的棲息地，但1982年以後從未出現過。為確定山羊能否存活，園區於1995年對6只山羊進行了試放。2006年，山羊數量增加到10多只，經確認後決定開展山羊復原工作。從2007年5對雌雄放生開始，到2014年為止22只山羊在月嶽山被放生。月嶽山多是陡峭的巖石，坡度在30度以上，地形險峻，適合山羊棲息。從2008年開始，每年出生一兩只幼崽。 山羊的數量在逐漸增加，除了放生時攜帶位置發射器的22只之外，無法知道還有幾只。於是有人想到了無人傳感器攝像機。2017年在月嶽山半徑1公裏內設置了80個左右。一旦發現有動靜，就會自動拍照的這臺相機，挑選出約兩年拍的山羊照片，大約4000張。 園區下屬的國家公園生物物種保護院的工作人員對這些照片逐一進行了比較、核對和分類。正如每個人的臉都不一樣，山羊臉也不一樣。用長出犄角的方向和彎曲的程度、臉上長出的黑毛的形狀和黑色程度、相當於角的年齡的環數等來區分臉部。國立公園生物物種保護院北部中心負責人孫長益(音)笑著說：“投入了大量的勞動力。”從2017年開始進行全數調查到最終確認100只，整整用了2年多的時間。 山羊們還離開月嶽山開拓了新的基地。公團研究團隊確認了2016年一只公山羊向俗離山方向移動40公裏並在那裏定居的事實。到2017年，另一只雄性山羊向小白山方向移動20公裏並在那裏定居。以月嶽山為中心，山羊棲息地擴大到其他地區的可能性增大。 在韓國，山羊存活數量在100頭以上的地區只有雪嶽山和非武裝地帶(DMZ)、江原楊口和華川、慶北蔚珍。公團計劃以月嶽山為起點，在上下附著的小白山和俗離山增加山羊的棲息地。目標是將此後斷絕的山羊棲息地全部連接到白頭大幹。孫中心負責人稱：“山羊是從史前時代開始就在韓國生活的動物。我們將向訪客宣傳見到山羊時的應對方案，定期收走偷獵工具等，提高與人類共存的可能性。”

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