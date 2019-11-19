韓美突然推遲舉行韓美聯合軍演，出自特朗普決定. November. 19, 2019 07:31. by 常駐華盛頓記者 李正恩、黃仁瓚記者 lightee@donga.com,hic@donga.com. 據悉，韓美兩國突然推遲舉行原定於本月中旬的聯合空中演習，是根據美國總統特朗普不顧工作組反對作出的決定。以此為基礎，特朗普總統17日（當地時間）在推特上對朝鮮國務委員會委員長金正恩表示：“我是唯壹帶妳去妳應該在的地方的人”，“應該盡快采取行動，在談判中達成壹致。”也有評價稱，這是在向金正恩施壓，要求他不要與中國、俄羅斯保持密切關系去尋找“新道路”。他還寫道“馬上見面！”表達了舉行第三次美朝首腦會談的意誌。特朗普上傳該推特的時間距離宣布推遲軍演只有10個小時。這是上個月美朝斯德哥爾摩工作磋商破裂後，特朗普就美朝談判首次作出反應。 這是特朗普時隔3個多月再次在推特上直接提及與金正恩的會面。8月10日，他通過推特提到了金正恩的親筆信，並寫道：“親筆信中包含了對短程導彈試驗的小歉意”，“期待不久的將來見到金（正恩）委員長。” 特朗普政府相關人士表示：“據我所知，此次（推遲聯合空中演習）的決定是特朗普總統做出的”，“考慮到了美國正在促進同朝鮮對話的情況。”當初，美國內部反對壓縮或延期聯合空中訓練，但這種氛圍在半個月後發生轉變，可能是考慮有必要在朝鮮定下的年底期限到來之前進行最後的外交嘗試。美國國務院高層官員最近公開記者見面會上，“（美朝談判的）外交空間正在被關閉”，強調朝鮮必須出現在談判桌上。”也可能是考慮到了面臨彈劾危機的特朗普總統試圖以“頂層向下”的方式創造與朝鮮的外交成果。 有分析認為，朝鮮是否會響應美國打出的牌仍是未知數。朝鮮在美國宣布推遲演習後，拿聯合國通過涉朝鮮人權決議做文章，表示“已經沒有了與美國面對面坐下來的欲望”。朝鮮把“終戰宣言”“聯絡事務所”等作為次要問題明確劃線，強調先清除阻礙朝鮮生存權和發展權的所有障礙，因此有觀測認為朝美很難重啟實務協商。 此前，韓國國家情報院長徐薰4日在國會情報委員會國政監查中表示：“預計朝美工作磋商將於11月中旬、最晚於12月初舉行。通過10月5日的斯德哥爾摩工作磋商，美朝已長時間確認了相互立場，現在到了再次見面正式磋商的時候了。”

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