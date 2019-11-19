擔心在大選中被抓住弱點，布隆伯格試圖抹除歷史. November. 19, 2019 07:32. by 朴湧 parky@donga.com. 前紐約市長邁克爾·布隆伯格（77歲，照片）推翻本月初不參加大選的宣言，準備參加美國民主黨總統候選人競選，並於17日就在任市長期間引發種族歧視爭議的“攔截盤查（stop and frisk）”政策進行正式道歉。 據《紐約時報》等媒體報道，布隆伯格當天在位於紐約布魯克林的大型黑人教堂“水晶文化中心”表示，“雖然不能改變歷史，但我認識到我錯了。希望大家能夠明白這壹點。”他接著說：“攔截盤查的主要對象是黑人和拉丁裔。很抱歉，我告訴大家，可能包括妳們當中壹部分人。” 布隆伯格從2002年1月起至2013年12月擔任三選紐約市長，為了能讓警察在街頭任意搜查市民的身體，實施了強化身體盤查的政策，引起了有色人種的強烈反對。《華爾街日報》報道說，在此期間，紐約警方進行了數百萬次的盤查。布隆伯格的繼任者、現任市長比爾·杜拉齊奧在2014年就任後廢除了這壹制度。 當天的演講是布隆伯格參加民主黨候選人競選後的首次演講。他最近向南部阿拉巴馬州和阿肯色州提交了參加民主黨總統候選人競選的文件，但尚未正式宣布參加競選。有分析稱，布隆伯格突然道歉是為了有色人種選民將發揮巨大影響力的競選中獲得其支持。這與他在擔任市長期間和卸任後稱“挽救生命的有效手段”，將該政策正當化的過去的態度形成了鮮明的對比。 《紐約時報》評價說：“在布隆伯格擔任市長時，攔截盤查政策或許有助於支持率，但在明年的大選中，這可能成為主要的弱點”，“布隆伯格從無不會改變自己的意願，這壹次做出了驚人的讓步。”《華盛頓郵報》和Axios網站等也認為，“這是他加入民主黨總統候選人競選的最明顯信號”。 其他民主黨大選候選人在宣布參選前後也表現出“抹去過去史”的動向，因為這可能成為政治問題。參議員伊麗莎白·沃倫（馬薩諸塞州）8月為證明自己是美國土著人後裔，公開去年DNA檢測結果，因在選戰中利用“原住民血統”引發爭議而道歉。前副總統拜登也在今年初對過去對女性進行不當的身體接觸及1970年代稱贊美國黑白分離主義參議員的事情表示了道歉。 有人指出，目前尚不知道這種“洗刷過去史”的行為會對實際投票產生多大影響。接到布隆伯格道歉電話的黑人人權領導人阿爾·沙普頓牧師對《紐約時報》表示：“不要期待，壹次道歉就能讓人原諒和忘記。”

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