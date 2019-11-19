特朗普都得了急躁癥，無核化不見蹤影，只留下舉辦的活動嗎？. November. 19, 2019 07:32. . 美國總統特朗普17日對朝鮮國務委員會委員長金正恩說：“我是唯壹能把妳帶到妳應該在的地方的人。趕快行動，達成協議。”他還在沒有指定時間的情況下寫道“馬上見面”，暗示了第三次美朝首腦會談的可能性。這是韓美國防部長在泰國宣布推遲聯合空中演習10小時後之特朗普在推特上發表的文字。 雖然金正恩沒有對特朗普的招呼立刻做出回答，但自上月初斯德哥爾摩工作磋商無果而終之後壹直停滯不前的美朝工作磋商有望在不久的將來重啟。朝美最近互相交換了信息。在朝鮮譴責聯合軍演後，美國就發出了“可以調整”的信息，朝鮮對此給予了肯定評價，美國隨即以宣布推遲演習相回應。最終特朗普總統親自出面敦促對話。 這壹幕就好像是美國在安撫生氣的朝鮮，而朝鮮則是勉為其難地做出了回應。實際上，從美國國內政治來看，因國會的彈劾聽證會和地方選舉的失敗而被逼入墻角的特朗普總統，完全足以讓人懷疑他是不是想把註意力轉向對朝外交活動上。相反，朝鮮卻更加氣焰囂張。金正恩接連視察軍隊，要求進行“戰爭準備”，在寧邊核設施內還安排了特殊軌道車輛，進行挑釁的準備。 朝鮮幹脆提高了對美國的要求水平。在韓美宣布推遲聯合軍演之後，朝鮮通過外務省談話主張，美國取消敵對政策應優先於討論朝核問題。朝鮮主張的“撤回敵對政策”是指保障體制安全和解除對朝制裁。這其中也包含著不要以西方尺度對朝鮮人權提出問題的威脅。韓國政府突然從聯合國對朝人權決議案共同提案國名單中退出，其背景就是朝鮮的這種反對。 雖然美國的意圖是先阻止危機，讓朝鮮坐回談判桌上，但這樣只顧著糾纏於對話，被牽著鼻子走，很難期待真正的無核化談判。通過對話解決朝核問題是最理想的解決方法。但如果下見了朝核問題的解決，對話本身成為目的，成為主額顛倒的“政治秀”的話，那只會將危機推後，變得更加嚴重。

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