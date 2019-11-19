人生的壹次勝利. November. 19, 2019 07:32. . 壹提到羅馬，人們就會想到的標誌之壹就是鬥士。羅馬人的劍鬥之愛，完全在我們想象之上。環顧希臘和羅馬城市，令人厭倦的遺址就是圓形競技場。羅馬人居住的每壹個城市，沒有壹處不在圓形劇場內舉行劍鬥比賽。劍鬥比賽不僅僅是劍鬥士和劍鬥士之間的決鬥，而是劍鬥士和猛獸或各種動物之間的對抗，動物和動物之間的爭鬥也很多。據說，壹到舉行劍鬥比賽的日子，圓形劇場外就布滿了動物籠子，成為準動物園。 “羅馬人的精神狀態是怎麽回事，那麽喜歡劍鬥？”但想想看，這只不過是壹種人道主義，現代世界也充滿了各種職業體育和格鬥。人類似乎是壹種非周期性地噴出腎上腺素不可的生物。 劍鬥比賽因電影和電視劇而出名，但也被歪曲了很多。電影中劍鬥士在地下監獄裏享受著非人的待遇，像禽獸壹樣生活。比賽輸了就死定了。但實際上，劍鬥士們並沒有那樣生活。明星們都是貴重而昂貴的身體。雖然二線、三線選手的待遇不同，但並沒有達到被關進地下監獄的水平。像今天的經紀公司壹樣，因為有策劃公司主持劍鬥比賽，公司會準確計算劍鬥士的排名帶來的身價和費用。要想在地方城市舉行壹線隊比賽，需要支付巨額費用。生死對決極為罕見。即便如此，要想參加劍鬥比賽，還得拼命。 這次在塞薩洛尼基博物館發現了劍鬥士們的紀念碑。壹共有4個，2個用星星記錄了勝利的次數。其中壹人是13勝，壹人是3勝。對於習慣了現代體育的我們來說，也許只有區區三勝，但在壹場或死或殘的對決中，三勝是壹件容易的事情嗎？有句話叫做“人生不是體育”。在生命只有壹次的人生中，壹場勝利也很重要，也許這就是全部。人生不是實驗。希望執政者也明白這壹點。

한국어