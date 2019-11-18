現代汽車在美國LA首次啟動車輛共享服務. November. 18, 2019 07:25. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 現代汽車集團將在美國開展未來Mobility(移動出行)服務事業。 現代汽車14日(當地時間)在由美國洛杉磯(LA)市主辦的移動出行博覽會“LA Co-Motion”上與LA市簽訂了合作Mobility事業的諒解備忘錄。因此，現代汽車決定設立美國Mobility服務法人“Motion Lab”。 首先，Motion Lab從本月開始將以洛杉磯市中心主要地鐵站(聯合車站、韋斯特萊克站、普辛站、7號街•地鐵中心站)附近的4處換乘停車場為據點，開展汽車共享(Car Sharing)服務。今後最多將投入300輛車用於洛杉磯地區的汽車共享。計劃與洛杉磯市所屬機關洛杉磯地鐵、洛杉磯交通局合作進行運營。 洛杉磯是世界最大的尖端交通城市，因此被認為是開展Mobility事業的最佳城市。1名洛杉磯市民每年用於公共交通的費用約為9741美元(約1138萬韓元)，與紐約(7907美元)和英國倫敦(5445美元)相比，要高出很多。LA地區的電動汽車註冊數量也達到了美國全體的20%。與大眾交通相關的創業企業數也是美國紐約的兩倍。 現代汽車集團相關人士表示：“就未來移動出行的哲學、營造可持續城市環境的方向性問題，我們與洛杉磯市達成了共識。” 現代汽車集團就Mobility事業正在增加對跨國企業的投資。今年3月，現代汽車決定與印度最大的車輛呼叫服務企業奧拉(Ola)一起在當地的Mobility市場進行合作。公司還投資東南亞最大的車輛呼叫企業Grap，正在進行電動汽車基礎服務實證事業。另外，現代汽車集團最近還與被稱為俄羅斯矽谷的尖端技術集群—斯科爾科沃創新中心(Skolkovo Innovation Center)一起，啟動了車輛訂閱服務“現代Mobility”。

한국어