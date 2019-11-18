“我違反了‘一球規則’”，羅素-亨利選擇遵從內心被淘汰出局. November. 18, 2019 07:25. by 李憲宰 uni@donga.com. 高爾夫是紳士的運動。在美國職業高爾夫(PGA)巡回賽上取得3勝的羅素•亨利(30歲•美國•照片)是遵從自己的內心行動的。然後光明正大地在預選賽(前兩輪過後)中被淘汰出局。 17日，亨利在墨西哥普拉亞•德爾•卡門的變色龍高爾夫俱樂部(71桿)舉行的瑪雅科巴精英賽第2輪比賽上打出了低於標準桿2桿的69桿。賽後亨利為球迷在球上簽名，他發現自己比賽中使用的一個球是其他型號的球。雖然是T(Titleist)公司相同的型號，但存在細微的差異。他說：“我不知道那個球是怎麽進入我的球包的。” 這違反了所謂的“一球(One Ball)規則”。根據高爾夫規則，職業高爾夫球員必須使用品牌和型號相同的球完成一整輪比賽，如果違反該規則，每個球洞將被罰兩桿。羅素在9洞至12洞的4個洞中申報自己使用了其他型號的球，因此他被處以8桿罰桿。當初以中間合計低於標準桿7桿的成績排在前列的他，成績滑落至高於標準桿1桿，被淘汰出局。 美巡賽裁判布拉德法•布爾表示：“因為是非常細微的差異，所以在做出判定之前，現場裁判組協商了一個半小時。亨利做了一件了不起的事情。我非常尊敬那位紳士。”

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