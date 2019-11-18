“下班後打工”，每周52小時工作試行制度後“雙棲型人才”劇增. November. 18, 2019 07:25. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 年薪2200萬韓元的鄭某(35歲)從9月開始在便利店打工。這是因為，隨著公司試行從明年開始對不足300人的企業實施的每周52小時工作制，加班費大幅減少。鄭某有兩個女兒，周末在便利店工作7個小時、周三•周四晚上8點開始工作4個小時，月收入可達70多萬韓元。鄭某說：“在公司賺的錢減少了，因此要想養家糊口，必須幹兼職工作。” 像鄭某一樣，從2015年8月開始到今年8月擁有2個以上工作崗位的健康保險單位加入者增加了10萬名。據國會保健福祉委員會所屬的正未來黨議員崔道子17日在國民健康保險公團獲得的《健康保險單位加入者重復加入者現狀》顯示，健康保險單位加入者中重復加入者從2015年8月的15.3501萬名增加到了2019年的25.5355萬名。 特別是最低工資急劇上漲的2017年以後，增長幅度更大。每年8月為基準，2017年比2016年增加了1.8569萬名(增加率11.0%)，去年(2018年)增加了2.1376名萬(11.2%)，而今年更是足足增加了4.3613萬名(20.6%)。也就是說，通過所謂的“做兩份工作”“身兼數職”，在多個單位同時繳納健康保險費的人越來越多。 大邱一家傳單配送企業的合同工禹某(28歲)原本是做全職的，但從去年開始改為平時下午3點到7點工作的兼職。因此，他平日上午能在便利幹兼職。禹先生說：“當時我正急著做合同工，老板讓我每天只工作4個小時，要想維持生計，我只能做兼職了。” 對像禹先生這樣在一個單位工作1個月以上，每月工作60小時以上的職工，無論是合同工還是正式工，業主都要參加包括醫保在內的四大保險。專家認為，重復加入者大部分是在300人以下的中小企業工作或被個體戶雇用的。也就是說，很多職業從事者直接受到最低工資或每周52小時工作制的影響。大企業一般禁止通過勞動合同或社規為營利活動兼職。 專家分析說，這是最低工資的急劇上漲和每周52小時工作制以及經濟不景氣綜合造成的現象。淑明女子大學經濟系名譽教授申世敦(音)解釋說：“最低工資上漲，再加上經濟也不景氣，從全時制改為鐘點制，工作時間減少，所以剩下的時間主要用其他收入活動來填補。特別是，隨著30、40多歲人群主要工作的制造業工作崗位減少，做兩份工作的人正在增加。” 有人預測，隨著每周工作時間減少，今後同時在多個公司上班將成為趨勢。建國大學經濟學教授金元植(音)預測稱：“做兩份工作的現象在每周工作52小時時是預料之中的事情。隨著工作時間的確定和收入的減少，今後大公司也無法阻止工人的雙份工活動。” 崔議員表示：“只有擁有多個工作崗位，生活才有可能實現，這意味著百姓的生活變得更加艱難。政府應該更加關註做兩份工作、身兼多職等問題，並制定相關政策。”

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