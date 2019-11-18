金世淵-任鐘皙“不參選”，朝野兩黨迎來世代交替. November. 18, 2019 07:25. by 金志炫, 趙東住 jhk85@donga.com,djc@donga.com. 朝野兩黨兩名前、現任重要議員17日突然宣布不參加明年的國會議員選舉，在政界引起軒然大波。在自由韓國黨中代表少壯改革派的現任三選議員、黨智囊團首長金世淵議員（47歲，釜山金井）和共同民主黨前議員、曾任文在寅政府首任總統秘書室長的任鐘皙（53歲）宣布不參加明年的國會議員選舉。在距離國會議員選舉還有5個月之際，隨著有知名度的重量級政治人士接連宣布不參加競選，預計將在朝野再次掀起世代交替等人事刷新論。 金世淵當天在國會召開緊急記者會，在黨內三選以上議員中第壹個宣布不參加競選。他還敦促解散黨和領導層等所屬議員全體不參加競選。金世淵聲稱：“自由韓國黨的存在本身就是歷史的民弊，是失去生命力的僵屍”，“為了創造需要破壞，必須徹底解散黨，在完全白紙狀態下重新開始。”據悉，黃教安代表等黨領導層事先也不知道金世淵宣布不參加競選。 金世淵引用電影《指環王》表示：“絕對戒指是擁有征服全世界的強大力量的存在，但不具備資格的人在戴上戒指的瞬間就會失去理性”，“我們越是堅持下去，這個國家就越危險。”對於金世淵的不參選宣言，黃教安表示：“我認為是為黨考慮的忠義之舉。這將成為黨的改革的又壹出發點。”對於包括自己在內的領導層是否辭職，他表示，“為了國會議員選舉的勝利，會壹步壹步走下去”，事實上是斷然拒絕。 任鐘皙當天在自己的臉書賬號上寫道：“我打算離開制度圈政治，回到原來的位置。希望今後的時間能再次投入到統壹運動中。”任鐘皙壹直被認為有可能在明年的國會議員選舉中參加首爾鐘路等地區選舉，而且被提名為統壹部長候選人，暫時宣布退出政界。據悉，任鐘皙將以過去曾擔任理事長的“南北經濟文化合作財團”為中心，展開有關統壹的民間運動。任鐘皙的壹名親信則表示：“不僅是（不會參加）國會議員選舉，也不存在入閣的可能性。” 預計任鐘皙當天的宣言會對始於李哲熙議員的共同民主黨內部人事刷新動向產生不小的影響。特別是圍繞任鐘皙領導的運動圈出身的“386集團”，預計將會出現更加強烈的世代交替要求。執政圈相關人士解釋說：“曾任青瓦臺最高職位的人最先宣布不參加明年的國會議員選舉，以此發出了要求所謂的‘親文’勢力克制的信息。”

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