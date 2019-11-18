共和黨在本月的地方選舉中壹勝四負，特朗普票倉動搖亮起“連任紅燈”. November. 18, 2019 07:25. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在16日的美國路易斯安那州州長選舉中，現任民主黨籍州長約翰·貝爾·愛德華茲擊敗共和黨候選人，成功獲得連任。美國總統特朗普曾多次訪問相關地區對共和黨候選人表示支持，預計將受到政治打擊。不久前，特朗普在肯塔基州也下了不少功夫，但選舉失敗後，有人評價稱，明年總統競選連任也亮起了紅燈。 ○在最近5個州的選舉中，有4個州完敗 據《紐約時報》等媒體報道，當天在路易斯安那州，現任州長愛德華茲以51.3%的得票率擊敗企業家出身的共和黨候選人艾迪·裏斯蓬（48.7%），獲得了勝利。在保守傾向的美國南部被稱為“深南（deep south）”的地區，民主黨州長連任實屬罕見。 《紐約時報》分析稱，此次選舉是“特朗普總統的慘痛失敗（hard loss）。”此前，特朗普曾於6日和14日兩次前往路易斯安那進行支持遊說。他在競選推特上寫道：“出去投票吧，讓裏斯蓬成為下任州長。他會降低妳的稅金和汽車保險費。” 特朗普之所以在路易斯安那州大下功夫，是因為最近共和黨的選舉成績不佳，而且是彈劾調查公開聽證會開始後舉行的首次地方選舉。共和黨5日在4個州地方選舉中的3個選區敗給民主黨。本屬於共和黨強勢的肯塔基州州長職位輸給了民主黨，在競爭地弗吉尼亞州議會選舉中，民主黨獲得壓倒性勝利，自1993年以來弗吉尼亞州首次由民主黨包攬州長和州議會的上下兩院。 16日舉行選舉的路易斯安那也壹向被認為是共和黨的票倉。雖然州長壹職在2015年讓位給了民主黨所屬的愛德華茲，但是傳統上共和黨的支持度很高。因此，特朗普曾在地方選舉中慘敗的第二天即6日前往路易斯安那“安撫家兔”。當時《衛報》評論說：“（路易斯安那州選舉）將是考驗特朗普總統在南部地區掌控能力的試驗區。” 但有分析認為，特朗普的全力支持反而成為毒藥。美聯社報道說：“（總統的支援遊說）成為反特朗普勢力和黑人選民集結的契機。”愛德華茲在當選記者會上諷刺說：“希望上帝能體諒（特朗普）總統的心情。” ○聽證會進行中特朗普實時發布誹謗推特 在13日的彈劾調查公開聽證會開始後，特朗普總統全力展開“場外戰爭”。處於烏克蘭醜聞中心的前美國駐烏克蘭大使馬裏·約萬諾維奇15日出席聽證會並公開作證後，特朗普立即上傳誹謗推特。他說：“馬裏·約萬諾維奇所到之處，（情況）都變糟了”，“任命大使是總統的固有權限。”眾議院情報委員會主席亞當·西夫在聽證會上通報了這壹信息，並批評這是利用總統的權威對證人進行威脅。特朗普回應說：“我和別人壹樣有言論和表達的自由。” 另據美國有線電視新聞網（CNN）17日報道，白宮預算負責人作證說，暫緩向烏克蘭提供軍事援助實屬罕見。據悉，白宮預算管理局國家安全計劃副局長馬克·桑迪前日出席壹項非公開調查時證實，“凍結烏克蘭軍事援助的過程非常罕見，預算管理局高級官員也沒有就此作出明確說明。”這與白宮的“凍結援助是根據通常程序進行的”的解釋背道而馳，預計將對特朗普造成打擊。

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